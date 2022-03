Bea Retamal y Dani García Primo han decido romper su relación: "Estos últimos 3 meses han sido bastante duros"

Una relación siempre tiene las mejores intenciones para que salga bien, pero las parejas pueden no durar para siempre, y este ha sido el caso de una de las más queridas: Bea Retamal y Dani García Primo han anunciado que se ha acabado su relación de un año. En frío, sin paños calientes y por sorpresa: nada hacía presagiar que estos dos tortolitos, que siempre se mostraban de lo más cariñosos en redes sociales desde que se conocieran en el reality 'Solos', han querido contar que acaban de tomar la decisión, y los dos han querido dar sus explicaciones... aunque una cosa está clara y ha tranquilizado a sus seguidores: no ha habido terceras personas.

Mientras que Bea decidía no dar la cara y escribir un largo y sentido texto en sus historias de Instagram, Dani prefería grabarse muy emocionado y dando las gracias a sus seguidores por el apoyo: "Esto no es una decisión de dos o tres días. Desde hace un tiempo no estoy del todo bien", ha empezado diciendo, por lo que se puede intuir que la decisión la habría tomado él. "Creo que no sería justo seguir intentando algo que sabemos que no vamos a conseguir y por el camino hacer sentir mal a alguien que no tiene la culpa. Creo que hay que ser valiente y acabar las cosas igual de bien que empezaron. Es horrible ver cómo no llegas a estar feliz, cómo no llegas a coger el punto, y ver cómo algo que empezó tan bonito puede acabar tan mal... pues es una mierda", ha dicho rotundamente Dani y visiblemente tocado.

Así, parece que el motivo fundamental que ha desembocado en la ruptura ha sido la falta de sentimientos que se ha acentuado con el tiempo, y aunque los dos seguirían manteniendo una buena relación (continúan siguiéndose en las redes sociales a pesar de que la decisión de romper la tomaron hace unos días), quien peor lo está pasando es Bea, que ha dejado claro su estado anímico: "Me siento completamente con el corazón y el alma rotos, no sabía que podía doler tanto. Estos últimos 3 meses han sido bastante duros ya que no hemos pasado una buena época, yo he intentado poner buena cara y no darle la importancia que tenían algunas situaciones porque confiaba en que había amor y que esto pasaría, pero ya he visto que el amor y las ganas no han sido suficientes", ha confesado Bea, además de añadir que ha estado viviendo "un estado de ansiedad incontrolable".

La pareja se conoció en el reality 'Solos' de MiTele Plus. Ella entró teniendo novio y con algunos problemas de pareja, pero los sentimientos que empezó a sentir por Dani fueron cada vez más fuertes, hasta que, en una llamada telefónica, acabó rompiendo con su ex y tuvo vía libre para dejarse llevar junto a Dani. Un año después, sin embargo, y tras alguna que otra crisis por el camino, finalmente han decidido poner punto a su relación... aunque no se sabe si 'aparte' o 'final'. Sólo el tiempo lo dirá.

