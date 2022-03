Nuria Roca ha sido la encargada de comenzar presentando 'El Hormiguero' este lunes 14 de marzo. Pablo Motos daba positivo por coronavirus y como ya pasara en febrero de 2021, será la colaboradora del programa la que tome las riendas del programa. Para que la audiencia no echase mucho de menos al de Requena, la presentadora ha escogido un look básico como el que suele utilizar el presentador: camisa blanca y pantalón negro. No solo ha hecho eso como gesto a su "jefe", también la valenciana ha querido ocupar su puesto en la coreografía pero no salía como esperaba.

La "nueva" presentadora lo ha dado todo en la coreografía del principio junto a su marido Juan del Val y los otros colaboradores. Ella se encontraba en primera fila con tan mala suerte que a mitad del baile, Nuria se perdía. "Después de este baile la cosa solo puede mejorar", empezaba dando la bienvenida. "Hemos tenido un baile de Nuria que es histórico. Has estado la mitad de la tarde y la otra mitad sin ensayar", le soltaba el presentador desde una videollamada. Nuria ha hecho lo que ha podido y sobre todo lo mejor, se lo ha tomado con muchísimo humor.

"En el momento en el que des negativo te vienes para acá, ¿eh?", le comentaba la presentadora y Pablo admitía que tiene muchas ganas de volver: "No paro de meterme palitos, me voy a hacer un agujero nuevo".

