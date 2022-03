Pablo Motos no presentará esta semana 'El Hormiguero' (Antena 3) tras haber dado positivo por coronavirus y como ya pasara en febrero de 2021, será la colaboradora del programa, Nuria Roca, la que tome las riendas del programa, algo que ya hizo entonces con gran éxito y buenas críticas. Su ausencia se ha anunciado a través del Twitter oficial del programa: "Buenos días, Pablo Motos tiene Covid. Está bien y sin síntomas. Nuria Roca presentará 'El Hormiguero' hasta que Pablo Motos pueda reincorporarse. Estamos deseando que vuelva pronto".

Es la segunda vez que la pandemia consigue apartar a Motos de presentar su propio programa. El 1 de febrero de 2021, el periodista dejaba su habitual puesto al frente del programa por haber dado positivo y en su silla se sentaba una tímida Nuria Roca que sin embargo consiguió mantener a flote el barco y hacer muy buenas audiencias.

Esta noche, por tanto, será Nuria Roca la encargada de entrevistar a Ernesto Sevilla y Arturo Valls. El martes, el invitado será Oscar Isaac por su nueva serie de Disney 'El caballero luna'; el miércoles, Goyo Jiménez; y el jueves, Rosalía, que estrena disco esta semana.

Las precauciones de Pablo Motos con el COVID

El año pasado, en su primera lucha contra el virus, Pablo Motos lo pasó francamente mal. Aseguró "estar jodido" y quiso dirigirse a sus fieles en su vuelta a 'El Hormiguero' y comentar cómo había pasado la cuarentena. "Tengo la sensación de que hablamos mucho del Covid, pero muy poco de la parte mental. En la tele estamos dando una información y en la vida pasa otra cosa. Acabo de pasar por una enfermedad por la que mueren a diario cientos de personas. Es una ruleta rusa en la que puedes ser asintomático o morir. He pasado miedo por mí y por mi mujer, por si la había contagiado. Es que si no fuera por los test que nos hacemos en el programa todas las semanas habría contagiado a todo el equipo. ¡Benditos PCR!".

En plena sexta ola, con ómicron, Motos volvía a hacer uso de su programa para advertir sobre las consecuencias del coronavirus. "En el equipo llevábamos meses sin dar un positivo, y nosotros hacemos test a todo el mundo todos los días. Bien, pues de golpe han caído ocho", indicaba. Y desvelaba sus intenciones de cara a las Navidades: "Yo tenía previsto ir a Paris y lo he anulado. A mi familia le he dicho que no vengan en Nochebuena… Os cuento estas cosas por si os sirven de referencia para situaros en qué momento estamos", explicaba.

La preocupación en el rostro de Motos era evidente y cargaba entonces contra los gobernantes. "En fin, esto es lo que está pasando hoy. Y nuestro presidente se va a reunir pasado mañana, sin prisa, con los presidentes autonómicos para ver si llegan a una estrategia común que no les penalice a ninguno de ellos individualmente políticamente, para no perder en las encuestas. Lo que quiero decir es que no esperéis a que nos salven ellos. Esto es una emergencia hoy y la semana que viene no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Así que no esperéis a que nos lleguen las prohibiciones, si es que las hay, y protegeros", arengó.

