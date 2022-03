Steisy ha tomado una drástica decisión respecto a su cuerpo. La 'influencer' ha sorprendido a todos al desvelar que ha decidido quitarse algunos de sus tatuajes más reconocidos. A través de un vídeo publicado en su cuenta de 'Instagram', la colaboradora ha mostrado cómo se está borrando algunos de ellos, una imagen que ha generado un gran número de preguntas entre sus seguidores que no han dudado en mostrar su asombro al descubrir cuáles eran exactamente los que ha decidido quitarse.

En el vídeo que ha compartido se puede ver cómo se borra los que se hizo en sus manos. Por un lado, se está quitando el que se hizo de 'MHYV' en homenaje a su paso por el programa. Por otra parte, también ha decidido hacer desaparecer el nombre de su hermana, Cristina, que estaba rodeado de unas olas y unos peces. Además, encima de este nombre se encontraba el logo de 'Supervivientes', que también ha desaparecido.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

De momento, la ex concursante de 'Supervivientes' no ha dado detalles sobre los motivos por los que ha decidido quitárselos por lo que no se sabe si será una decisión definitiva o si simplemente lo está haciendo para hacérselos de nuevo en otro lado de su cuerpo. Sin embargo, sus seguidores ya han mostrado su asombro, sobre todo al ver cómo se quitaba el que recordaba su paso por 'MHYV'.

De esta forma parece que, de momento, ha decidido quitarse dos tatuajes que se hizo en homenaje a su paso por televisión. La colaboradora siempre se ha caracterizado por ser muy espontánea y hacer en cada momento lo que le apetece. A través de su canal de 'Mtmad' no duda en abrirse en canal con sus seguidores, contando desde los problemas de salud que sufre hasta sus mejores trucos de maquillaje. Ahora, habrá que esperar para ver si decide explicar también la razón que le ha llevado a quitarse estos tatuajes y si será una decisión definitiva.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io