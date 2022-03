María Patiño y Belén Esteban han protagonizado una gran pelea esta tarde en 'Sálvame'. Durante varios días, el programa está sacando unas teorías sobre Raquel Bollo y sus tiendas de ropa, y Belén Esteban es la que más defiende a la sevillana. Anabel Pantoja también entraba en directo desde Sevilla, ya que está enferma, para defender a la diseñadora pero poco podían hacer puesto que el programa tenían varios datos contrastados. Belén, que entiende al programa pero a la vez quiere a su amiga, ha estado bastante agobiada estos días y lo terminaba pagando con otra gran amiga: María Patiño.

"Llevo aquí desde que ha empezado esto y me he callado. La he defendido y lo paso mal. Aquí los que están hablando, son los que están hablando", comenzaba diciendo la de Paracuellos a lo que María Patiño le contestaba: "¿Y los demás la hemos arrastrado en el fango?", y Belén se llevaba un disgusto. Muy molesta por el comentario de María, Belén abandonaba el plató llorando.

"Siempre estáis igual. Llevo aquí dos días calladas. Con Jorge me peleé ayer. Mi pregunta es, '¿quién ha dicho que la estás arrastrando por el fango?'", comentaba sofocada la colaboradora con el micro ya quitado.

Finalmente, al ver que su amiga lo estaba pasando bastante mal, María Patiño y Jorge Javier salían a por ella y ésta le pedía perdón. Belén Esteban y María Patiño arreglaban sus cosas tras las cámaras y se fundían en un tierno abrazo.

