Belén Esteban le lanza un mensaje insinuante a William Levy

La tarde de 'Sálvame' hoy tenía un nombre en mente. El nombre de un hombre que parece haber cautivado a muchos famosos de nuestro país y de otros. En concreto este actor tiene locas a Anabel Pantoja, Belén Esteban y a Mercedes Milá. Después de haber estado un tiempo ausente por varios motivos, entre ellos haber pasado el Covid, Belén Esteban ya está completamente recuperada, incluso se atrevía a subirse a una báscula. La colaboradora está mejor que nunca, ¿es el amor por William Levy que la mantiene cómo una niña?

¿Quién es William Levy y por qué tiene loco a medio Telecinco? El actor cubano fue participante de 'Supervivientes', jurado de Miss Universo y es el protagonista de 'Café con aroma de mujer', novela que está arrasando. Hace poco que el cubano está separado de la actriz Elizabeth Gutiérrez pero siguen manteniendo una muy buena relación. La pareja rompió su matrimonio de la manera más pacífica posible, gracias a los dos hijos que tienen en común y pese a los insistentes rumores de infidelidad por parte de él.

"A mí me gustan con más cara de tío", decía Terelu Campos sobre el actor que conquista corazones. Belén Esteban, sabiendo su marido que es todo ilusión y ficción, adora a William Levy, y es que no es para menos. "William Levy si me está viendo desde Sudamérica te tengo un mensaje: 'Quiero ser gaviota'. El 'Miguel' me entiende. Me encantas como actor, como persona, te sigo en Instagram...".

