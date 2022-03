Anabel Pantoja no ha podido acudir a su puesto de trabajo por una razón de peso y ella misma lo contaba a través de su Instagram. La pasada semana en 'Sálvame' barajaban que la sobrina de Isabel Pantoja podría haber rehecho su vida junto a una nueva ilusión. Anabel Pantoja ponía punto y final a su matrimonio con Omar Sánchez tan solo cuatro meses después de darse el 'sí, quiero', y ahora, según desvelaba Kiko Hernández, parece que la colaboradora podría haber encontrado de nuevo el amor. ¿Es por eso que Anabel Pantoja prefiere aislarse en casa y así no dar explicaciones?

Parece ser que los momentos complicados se le amontonan a la joven sevillana. Su padre estuvo varias semanas ingresado en el hospital con un grave diagnóstico. Por suerte el hermano de Isabel Pantoja ya se encuentra en casa, pero como explica su hija, aún tienen que estar pendientes de él. También, esta semana operan a su madre 'la Merchi' y no contentos con eso, Anabel Pantoja se encuentra muy débil de salud.

Instagram

La influencer lleva varios días "hecha unos zorros" y así lo explicaba por stories: "He tenido que ir a urgencias porque tengo faringitis aguda, tengo unas placas en la garganta increíbles, no puedo apenas hablar y mal cuerpo. Entonces me voy a quedar aquí porque encima a la Merchi la operan el jueves. Se nos junta todo. Hospital Central se llamaría mi vida ahora mismo. Estoy bien, dentro de lo que cabe y a seguir luchando", comentaba la colaboradora. Seguro que en 'Sálvame' la echan mucho de menos.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io