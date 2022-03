Rocío Flores no dudó en desvelar cuál era su opinión tras escuchar a Ana María Aldón manifestar públicamente que deseaba que en su familia 'se le diera su sitio'. En ese momento, la hija de Rocío Carrasco se pronunció a favor de Ortega Cano, desvelando que ella creía que el ex torero se "desvivía por su mujer". Unas declaraciones que hicieron que Ana María le respondiese con un gran 'zasca'. "Me sorprende que no hable de sus temas y hable de mi matrimonio", reconoció visiblemente molesta. Unas reacciones que hicieron intuir que la relación de ambas no pasaba por su mejor momento.

Ahora, la hija de Antonio David Flores ha querido responder en 'El programa de Ana Rosa', a las últimas declaraciones de Ana María Aldón. "Yo no me he metido en tu matrimonio, solo resalté la figura de José porque me parecía que era lo honesto hacer porque es con quien he convivido. Si no hablar de mis cosas es no hablar de mi relación lo único que te puedo decir es que mi pareja no es un personaje público", ha indicado la colaboradora dejándole en claro que, en todo caso, es ella quien "ha opinado de su vida".

Telecinco

Un momento en el que han recordado cómo durante su paso por 'Supervivientes', en el que ambas coincidieron, ya demostraron tener algunas diferencias. Rocío Flores ha aclarado que a pesar de que no empezaron con buen pie, al final consiguieron solucionar todos sus problemas. "Al principio no convivimos y tuve ciertas situaciones en las que consideraba que necesitaba el apoyo de Ana porque formaba parte de mi familia", un apoyo que no sintió. "Ella dio sus motivos yo lo entendí, le respete y luego convivimos y bien", ha indicado aclarando que eso ya forma parte del pasado.

En cuanto al mote de 'Chusa' que le pusieron en este 'reality', Rocío Flores ha dejado claro que nunca fue algo despectivo. "Es un mote que se hace a modo gracioso, cada cual podíamos tener uno. No tengo la poca educación ni poca vergüenza de decírselo en forma despectiva. De hecho, si se lo digo así me hubiese parado los pies", ha explicado dejando claro que todos tenían uno porque iban "hechos un cuadro".

Telecinco

Ahora, ha reconocido que le tiene cariño, aunque no tanto como a José Ortega Cano. Sin embargo, ha dejado claro que Ana María ha realizado algunas declaraciones que le han dolido. "Tampoco he ido y le he dicho nada porque entiendo que tiene la libertad de opinar y empatizar con lo que le dé la gana. No se lo tengo en cuenta, le tengo cariño", ha zanjado.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io