Ana María Aldón ha decidido alzar la voz y manifestar públicamente que deseaba que en su familia 'se le diera su sitio'. La diseñadora sentía que ella siempre ha dado todo de ella, pero que quizás no se ha sentido correspondida como a ella le hubiese gustado. Tampoco ayudaron las declaraciones de Ortega Cano durante este verano en el programa 'Viva el verano' en el que afirmó que Rocío Jurado era el gran amor de su vida. Las reacciones no se han hecho de esperar por parte de los diferentes miembros de la familia. Gloria Camila o Rocío Flores han dado su opinión al respecto. Y como era de esperar, Ana María ha respondido con un gran zasca a Rocío Flores.



'Viva la vida' comenzaba con Ana María Aldón, vestida de fucsia, en los pasillos de Mediaset manteniendo una conversación informal con Emma García. La presentadora le pregunta por cómo se encuentra. Después de ver todo lo que ha pasado durante el fin de semana, Ana María se muestra totalmente desconcertada: "Yo no sé en qué idioma hablo, lo mismo tengo que patentar algún idioma, o lo mismo no tengo que hablar...". Cuenta que cuando llegó a saca el sábado pasado, no tuvo la respuesta esperada por parte de su marido.

"Cuando llego a casa no pasa nada, Ortega no me dice nada, absolutamente nada". Emma no le cree e insiste, pero Ana María se reafirma. "¿Eso es bueno o no?", se pregunta la presentadora en voz alta. "Yo esperaba una reacción, pero no ha habido respuesta. Hemos hablado de todo, pero de eso no".

"Yo no considero que haya hecho público un tema privado ni algo que se deba quedar en casa. Lo que hablé ha sido consecuencia de sus propias palabras hacia Rocío Jurado, que dice siempre que él está muy enamorado de ella y la echa de menos. Eso lo ha hecho público él, no lo he sacado a la luz yo. Mi marido es muy buena persona, yo nunca le haría daño ni tengo la intención. A él no le puede venir grande lo que cuento porque nos conocemos y porque es la verdad", explica Ana María dejando claro que lo que le ha molestado es que no se haya entendido su enfado y que además, Ortega Cano pueda estar molesto por haber hecho público sus sentimientos.

"Me sorprende que no hable de sus temas y hable de mi matrimonio"

Muchos han hablado a lo largo de la semana, pero parece que la opinión que más ha enfadado a la colaboradora es la de Rocío Flores. Así le responde: "Me sorprende que no hable de sus temas y hable de mi matrimonio. Voy a respetar la opinión de todo el mundo y espero que hagan lo mismo conmigo. En mi matrimonio solo caben dos personas, estoy capacitada para gestionarlo", afirma de la reacción de la hija de Rocío Carrasco.

"Las cosas de casa se quedan en casa", llegó a decir Gloria Camila en 'Ya son las ocho'. Ana María le responde de la siguiente manera: "Yo lo que he compartido no es de casa, es vox populi. Lo que es de mi casa, es mi casa y no hace falta que nadie me lo diga. Yo sé cuál es la intimidad de mi hogar y sé lo que se ha hecho público. Estoy en mi derecho de decir cómo me siento".

