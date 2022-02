Tras lo que parecía una incursión en el mundo de la televisión en 2019, Rocío Flores se ha convertido en uno de los personajes mediáticos que más interés despierta. Lo que iba a ser una breve participación en la pequeña pantalla debido a la defensa de su padre que se encontraba participando en 'GH VIP' desencadenó un sinfín de proyectos televisivos. 'Supervivientes' o su colaboración en 'El programa de Ana Rosa' han mantenido a la hija de Rocío Carrasco en el foco de la noticia. Aunque quizás lo que ha llevado a levantar más interés mediático ha sido la vuelta de su madre a la televisión con su polémica docuserie.

Pero no son solo las relaciones familiares lo que despierta interés de la joven, también su vida personal. Esta semana saltaba la noticia de su supuesta ruptura con Manuel Bedmar, un joven malagueño con la que Rocío Flores lleva compartiendo su vida desde hace más de seis años. Hace tan solo unos meses, los jóvenes daban un paso más en su relación y decidían irse a vivir juntos.

Su relación con el joven parecía ser lo más estable en la vida de la colaboradora de televisión. Su vida no ha sido fácil, la guerra de sus padres le ha salpicado de lleno y los últimos meses han vuelto viejos fantasmas del pasado con la emisión del documental de su madre, en el que se recordaba un duro episodio que ambas vivieron cuando Rocío era menor de edad. A ello hay que sumarle la separación de su padre Antonio David Flores de Olga Moreno y la confirmación de la relación de su progenitor con Marta Riesco, otra persona de su confianza que la ha defraudado.





Plan de reconciliación

Unos meses muy duros que se suman a su supuesta ruptura con su chico, aunque algunas informaciones y hechos sucedidos este fin de semana dan un vuelco de 180º a la historia. Y Rocío Flores y Manuel Bedmar podrían estar haciendo lo imposible para salvar su relación.



En primer lugar, su sonada ausencia en el cumpleaños de Gloria Camila, con la que mantiene una relación casi de hermanas, ha hecho saltar todas las alarmas. Y su escapada a Sierra Nevada no ha hecho más que confirman algunas informaciones que se lanzaban desde 'Viva la vida' hablando de una reconciliación entre ambos. Este viaje podría ser la manera en la que ambos han decidido desconectar de todo y poner las cartas sobre la mesa para intentar salvar una historia de amor tan consolidada. Aunque no han publicado imágenes juntos, algunos de sus 'stories' nos hacen sospechar que ambos se encuentran en la estación de esquí. La misma escapada que realizaron un año atrás y en la que la hija de Antonio David Flores sorprendió a su chico.

Además, Ana María Aldón, la mujer de José Ortega Cano lanzaba un mensaje de esperanza sobre la relación de ambos.: "Rocío Flores no ha venido. No sé por qué, supongo que si hay tal revuelo por lo que se está hablando habrá preferido no venir. No sé si será definitivo o será un enfado… Son muy jóvenes y si tienen que tomar caminos por separado que lo hagan con la mayor cordialidad, no pasa nada".

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io