Lara Álvarez se ha convertido en uno de los rostros más emblemáticos de 'Supervivientes' junto a Jorge Javier Vázquez. La presentadora lleva siete años acudiendo a Honduras para acompañar en esta gran experiencia a los diferentes concursantes que han pasado por este gran formato lleno de aventuras. Ahora, el 'reality' comienza a calentar motores para preparar una nueva temporada cargada de novedades y nuevos famosos que acudirán a esta emblemática isla para ponerse a prueba.

Sin embargo, parece que en esta ocasión las cosas podrían cambiar, y es que desde algunos medios de comunicación se ha comenzado a anunciar que la presentadora podría haber decidido no acudir este año a Honduras. Una noticia que supondría un gran 'shock' para todos los fans del formato, ya que ella ha conseguido consagrarse como la mejor embajadora de 'Supervivientes'.

¡¡¡Y TANTO!!! ❤️😜 — Lara Álvarez (@laralvarezg) February 9, 2022

Pero que no cunda el pánico y es que parece que, de momento, no está todo dicho. Mientras que comienza a rumorearse que la nueva edición del formato cuentará con la gran ausencia de la presentadora. Desde 'Mediaset' han decidido hacerle una clara pregunta a través de sus redes sociales para conocer su opinión. "Con tanto frío que hace en España, ¿no echas de menos Honduras?", han escrito a través de la cuenta oficial de 'Twitter' junto a una fotografía de Lara Álvarez en la isla.

Por su parte, la reacción de la asturiana no se ha hecho esperar y rápidamente ha decidido responder con un "¡¡¡Y TANTO!!!", junto a unos emoticonos de corazón. Unas palabras con las que parece dejar claro que ella está dispuesta a repetir un año más esta increíble experiencia que ha marcado un antes y un después en su trayectoria profesional, ¿será esta su forma de confirmar que podremos verla en 'Supervivientes'?

