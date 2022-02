La razón que provocó que Jordi González terminara estallando en plató

Desde que pusiera el broche de oro a la edición de famosos de Secret Story, en la que Luca Onestini se proclamó ganador, lo cierto es que la ausencia de Jordi González ha llamado la atención a más de uno. Por eso, los rumores sobre un posible despido de Mediaset se ha desatado hasta el punto de que él mismo ha tenido que zanjarlos.

Así, el presentador catalán ha aclarado en sus redes sociales que nada de despido, y que su ausencia ha sido por decisión propia. "La respuesta a esa pregunta que me llega de tantas partes no puede ser más sencilla: me he tomado el año sabático que hace tiempo deseaba", confiesa Jordi.

La respuesta a esa pregunta que me llega de tantas partes no puede ser más sencilla: me he tomado el año sabático que hace tanto tiempo deseaba. Quien pueda hacerlo que no lo dude. Va muy bien. — Jordi González (@jordiGlez) February 22, 2022

Jordi González no estará en 'Supervivientes 2022'

El presentador, que no estará en la edición de Supervivientes que comienza próximamente, da un consejo a todos sus seguidores: "Quien pueda hacerlo que no lo dude. Va muy bien". El último programa del catalán fue en la versión VIP de Secret Story y Mediaset ya no contó con él para la edición de anónimos que tiene lugar estos meses.

Aunque el tuit de Jordi González no se podía responder, algunos usuarios le respondieron a través de retuits. "Ojalá se tome unas vacaciones permanentes. Una persona que va a trabajar sin ganas y presenta un programa maltratando a sus concursantes no merece estar en TV", respondió un usuario de Twitter. "Deja la tele y deja de amargarnos presentando de esa forma tan aburrida formatos que no te gustan", dijo otro usuario de la red social.

Jordi González (59), un rostro habitual de Telecinco desde hace veinte años, no volverá por tanto a Supervivientes, 'reality' que desde hacía varios años presentaba junto a Jorge Javier Vázquez y Lara Álvarez.

La presencia de Jordi González en los platós de Mediaset España se había reducido cada vez más y en los últimos años solía trabajar a penas seis meses como moderador del debate del 'reality' de turno. En el último, Secret Story, recibió críticas por no saberse los nombres de los concursantes famosos.

