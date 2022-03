Agustín Pantoja podría ser la gran estrella de 'Supervivientes 2022'. El hermano de Isabel Pantoja podría seguir los pasos de la tonadillera y sus sobrin0s, Kiko Anabel e Isa, y convertirse en concursante del reality de Mediaset que ya calienta motores. Fue el pasado fin de semana cuando Marta López le envió un mensaje a María Patiño en pleno directo de 'Socialité' para contarle la 'bomba': Agustín Pantoja estaba en Madrid para realizarse las pruebas necesarias para viajar a Honduras. Al parecer, el hermano de Isabel Pantoja se encuentra en plenas negociaciones para convertirse en concursante del reality y ya tiene sobre la mesa una suculenta propuesta económica. Repasamos, en imágenes, la vida de Isabel Pantoja.

Horas después, en 'Sálvame Lemon Tea', hacían sus apuestas sobre el caché que Agustín Pantoja habría pedido para viajar a Honduras. Según María Patiño, el hermano de la cantante habría pedido un millón de euros por participar en el reality, una cifra superior a la que se desembolsó su hermana que, en la edición de 2019, ganó 800.000 euros por estar 10 semanas. "Me gustaría verle, porque le conoceríamos, aunque no me da buena energía... pero hemos hablado mucho de él y sigue siendo un gran desconocido", dijo María Patiño sobre la posible participación de Agustín en 'Supervivientes'.

Gtres

El 'sí' de Agustín Pantoja a 'Supervivientes 2022' permitiría conocer un poco mejor al cantante que no ha vivido un buen año tras la pérdida de su madre, doña Ana, el pasado mes de septiembre. Además, su relación con su hermana Isabel podría no estar pasando su mejor momento. De viajar a Honduras, Agustín tomaría el relevo de la tonadillera que triunfó en la edición de 2019 que ganó Omar Montes. El cantante también podría pedir consejo a sus sobrinos Kiko, Anabel e Isa que viajaron a Honduras en las ediciones de 2011, 2014 y 2015 respectivamente.

