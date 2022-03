Amador Mohedano ha acudido al 'Viernes Deluxe' para defender a su familia de todas las críticas que han recibido tras las duras declaraciones que ha realizado Rocío Carrasco sobre ellos. El hermano de Rocío Jurado ha querido contar "su verdad" sobre todo lo sucedido y desvelar qué mentiras considera que ha dicho su sobrina en todo este tiempo. "¿Ella no ha hecho sufrir mucho a su madre?", ha preguntado, algo a lo que Jorge Javier ha querido responder recordándole que ella lo ha reconocido. "Lo dice de soslayo, hizo sufrir mucho a su madre", ha indicado asegurando que su sobrina fue una persona "muy rebelde" de joven.

La ex pareja de Rosa Benito ha desvelado que ellos siempre le han criado "entre algodones". "Le hemos perdonado el daño que le hizo a su madre, tenía un encanto especial, hemos estado siempre con ella tan bien…", ha lamentado confesando que todo se estropeó a raíz de la muerte de la cantante. Además, ha dejado claro que es cierto que ellos no se han puesto en contacto con ella en este tiempo, pero que Rocío Carrasco tampoco ha mostrado ningún interés por su familia.

"Ella no ha hecho nunca nada de cariño con nosotros. ¿Ha conocido a mis nietos? ¿Ha llamado a sus primas que se ha criado con ellas? Son cosas que a nosotros, por nuestra forma de ser, nos duelen", ha recalcado reconociendo que es cierto que los conoció pero que lleva siete años sin saber nada de ellos. "Porque ahora no tiene relación con su prima", le ha recordado Carmen Borrego.

Pese a todo, ha reconocido que no pudo evitar que le doliese escuchar lo mal que lo ha pasado en todo este tiempo, sobre todo cuando habló de la depresión que sufrió. "Me ha dolido porque no lo sabía". Un momento que ha aprovechado para dejar claro que él no tiene relación con Antonio David Flores. "No ha habido tanta relación. Antonio David nunca ha estado en la casa grande de Chipiona, sí los niños",

Además, ha dejado claro que, aunque Rocío Carrasco ha asegurado que su madre estaría con ella al lado apoyándole en sus declaraciones, él piensa que no. "¿Que estaría sentada con ella? Rocío Jurado no estaría de acuerdo con mi sobrina, pongo la mano en el fuego", ha indicado.

Por otro lado, Amador Mohedano ha desvelado qué piensa realmente del especial que Rocío Carrasco realizó en homenaje a su madre. Un programa en el que se recrearon las estancias de la casa de la cantante, algo que él considera que no habría gustado nada a su hermana. "Lo de Montealto no le hubiese gustado", ha asegurado.

El tío de Rocío Carrasco ha reconocido que a la artista no le habría gustado ver cómo su hija muestra tantos detalles sobre su vida privada. "Enseñar las intimidades de su madre… no me gusta y a ella sé que no le gustaría tampoco", ha sentenciado.

