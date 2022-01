La herencia de Rocío Jurado ha protagonizado decenas de titulares en los últimos meses. Las cajas que no habían visto la luz fueron las protagonistas de un especial de Telecinco y un acercamiento entre Rocío Carrasco y Ortega Cano y Gloria Camila, quien enseñó el interior de varias de ellas en el programa 'Ya son las ocho' donde trabaja como colaboradora. Ahora, esta herencia será el eje central de una gala especial que estará presentada por Jorge Javier Vázquez en la que se abrirá la primera estancia de la recreación de Montealto, la casa de Rocío Jurado, que ha construido La fábrica de la tele a tamaño real.

"Es un homenaje a Rocío Jurado a través de sus objetos personales. Habrá vídeos, música inédita, telegramas y cartas... Veremos la reconstrucción del dormitorio que Rocío Carrasco dejó en 1995 cuando se fue con Antonio David. Rocío Jurado mantuvo esa habitación tal cual hasta el último momento... Hay libros del colegio, primeras cartas de amor de Antonio David y las primeras fotos de sus tiempos juntos", ha explicado en antena el futuro presentador.

Telecinco

La gala servirá de puente entre la docuserie de Rocío Carrasco donde explicaba su pasado y el espera 'En el nombre de Rocío' donde hablará sobre su madre y la relación que mantenían al final de su vida, y que podría tener muy cerca la fecha de estreno. Y es que esta gala verá la luz el próximo 1 de febrero a las 22:00h, lo que deja ver que la nueva docuserie podría estrenarse a mediados del mes de febrero. 'Montealto, regreso a casa' forma parte de una serie de homenajes a Rocío Jurado que Rocío Carrasco ha ido como el concierto multitudinario que prepara para el Día de la Mujer en Madrid.

Según se ha podido ver en el avance de este nuevo especial, se podrá ver a Rocío Carrasco recorrer las diferentes cajas de la herencia comentando todo lo que va encontrando y explicando la historia de cada uno de los objetos. Un vídeo que verá la propia hija de la Jurado desde el plató junto a los tertulianos a el presentador.

