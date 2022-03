Kiko Matamoros no ha podido evitar emocionarse después de que Jorge Javier le haya preguntado en 'Viernes Deluxe' cómo tiene pensado celebrar el Día del Padre. El colaborador ha decidido sincerarse confesando que no puede evitar sentir en cierta parte una gran pena al saber que habrá una gran ausencia. "Lo celebraré con un espacio de tristeza y cuatro veces de alegría", ha confesado reconociendo que le duele mucho saber que Anita Matamoros no estará con él.

El ex de Makoke ha desvelado que, pese a todo está feliz porque sabe que el resto de sus hijos si estarán con él. "Cenaremos todos juntos y veré al Real Madrid ganar", ha indicado. Sin embargo, no puede evitar que esta felicidad se vea empañada por el distanciamiento que sigue existiendo entre él y su hija. Una situación que cada vez ve más difícil que se pueda solucionar. "A veces la esperanza es una fábrica de dolor. No hay que deja de creer ni de esperar pero no hay que hacer de esto una excusa para ser feliz porque cuanto más tiempo pase más infeliz eres", ha reconocido.

Telecinco

De esta forma, el colaborador ha dejado claro que prefiere no hacerse muchas ilusiones sobre esa posible reconciliación, porque cada día que pasa sin que se produzca se hace más difícil.

Por otro lado, no ha dudado en desvelar si tiene pensado volver a convertirse en padre. "Eso ya llegará el momento", ha confesado dejando ver que ahora mismo no tiene mucha prisa. Una frase que ha provocado que María Patiño bromee con él desvelándole que, por su edad, no debería esperar mucho más. "Me ha dicho una especialista que no me tengo que preocupar en absoluto por la calidad de mi esperma y por mis antecedente. Tengo espermanza", ha indicado.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io