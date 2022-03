Con motivo de la celebración del Día del Padre, Alonso Caparrós ha querido tener un gesto con su hijo pequeño, Andrés, con quien hace años que apenas mantiene el contacto. Además de los errores del pasado que el presentador no ha tenido reparo en desvelar y analizar, la distancia ha hecho mella en esta separación por lo que Caparrós ha cogido un avión y un tren para viajar hasta Brighton (Inglaterra) donde ahora reside su hijo. "Este viaje, para mí, es empezar a recuperar el tiempo perdido", ha asegurado Alonso durante el trayecto en tren que ha hecho acompañado por un equipo de 'Viernes Deluxe'.

Por su parte, Andrés confiesa que "este reencuentro es importante para mí porque le he echado de menos. Durante un tiempo me sentí abandonado. La cagó, pero hoy en día lo intenta". Y es que el joven no se ha medido a la hora de explicarle a su padre, a quien ha recibido en la estación de la ciudad, lo que sentía.

Sentados en un banco de la propia estación, padre e hijo celebraron estar "a solas" a pesar de las cámaras. "¿Sabes que es una de las primeras veces que estamos tú y yo solos? Siempre estaba Claudia", recordaba Alonso Caparrós, y es que su hija mayor siempre ha hecho de "enlace" en la relación de ambos, rota desde que la adolescencia de Andrés. "Me enfadaba mucho. Sentía que mi padre no sabía hablar conmigo, y decía 'si no está él, yo tampoco'", confesaba. Un sentimiento que ya ha enterrado pues le ha conseguido perdonar.

Preguntado porqué no se hablaban, Alonso ha descrito que "la pelea gorda fue a raíz de que Andrés se hizo mayor y tenía esa necesidad de expresar todo lo que tenía dentro: '¿dónde ha estado mi padre tanto tiempo?'". Todo estalló cuando el joven iba a prolongar su estancia en el extranjero por estudios y el presentador le propuso una alternativa: "Lo que me dijo en esencia fue '¿cómo te atreves a venir ahora a decirme lo que me conviene cuando te has pasado toda la vida fuera?'". "Yo lo entendí porque tenía todo el derecho del mundo a reprocharme eso y no tenía otra forma de hacerlo".

Ahora, aunque ha estado a punto de tirar la toalla, Alonso decidió seguir luchando por la relación con Andrés. Su trabajo de voluntariado y las reflexiones sobre la muerte han sido lo que le ha impulsado a ir a Inglaterra: "Tengo que ir y pedirle perdón", aseguraba. Por su parte, Claudia señalaba que el libro de su padre fue la clave para esa reconciliación: "Mi padre vino un día con un libro y le dije '¿no hay uno para Andrés?' y me dijo que no, en ese momento le dije 'vamos a ir a verle y le vas a regalar un libro'", un viaje que sirvió de excusa para que padre e hijo hicieran las paces.

