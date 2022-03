Un año más, la nieta de Rocío Jurado ha querido mostrar públicamente su amor incondicional hacia su progenitor. Rocío Flores ha querido felicitar a Antonio David Flores por el Día del Padre con unas tiernas palabras que ha compartido a través de su perfil personal de Instagram. Con un ráfaga de varias imágenes, la hija de Rocío Carrasco deja claro que su progenitor es su mayor héroe y que los últimos acontecimientos no han debilitado para nada la gran relación que ambos mantienen.

Y es que, aunque la relación de Antonio David Flores con Marta Riesco no haha especial ilusión a Rocío Flores, porque supone la separación de su padre de Olga Moreno, una de las personas más especiales e importantes en la vida de la colaboradora de televisión. Rocío quiere dejar claro que sigue apoyando incondicionalmente a su padre.

En la publicación, en la que felicita al "jefe" Rocío Flores desea un feliz día del padre a Antonio David Flores,"hoy y siempre. Gracias por ser nuestro padre, te amamos", ha escrito la joven junto a un extracto de la canción ‘Mi héroe’ de Antonio Orozco con cuyas palabras parece querer describir tanto lo que siente ella como lo que sienten sus hermanos por su progenitor.

"Se pueden

llenar los siete mares de valientes y nunca llegaría a parecerse Ni a un cuarto del valor que tú sostienes Sí mi amor, se puede Tener el sacrificio del más fuerte y nunca llegaría a parecerse Ni a un cuarto del poder que está en tu mente Corazón, por siempre, serás Mi héroe Por siempre, serás, mi héroe



Se pueden

Robar todos los lujos del que tiene y nunca llegaría a parecerse

Ni un cuarto a la riqueza que tú tienes

Sí mi amor, se pueden

Jurar diez mil verdades de repente y nunca llegaría a parecerse

Ni a un cuarto a la verdad que está en tu mente, corazón

Por siempre, serás, mi héroe "

Una tierna felicitación a la que Antonio David Flores ha contestado con un "Te amo hija mía.💙".



