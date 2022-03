Antonio David Flores ha sido captado saliendo de casa de su chica Marta Riesco. Por lo que los rumores de crisis o ruptura están bastante lejos, ya que como pareja están dando pasos agigantados. El ex marido de Olga Moreno también se ha mudado en Málaga y él mismo se ha encargado de hacer la mudanza. Tal y como DIEZ MINUTOS adelantaba, desde hace unos días, el padre de Rocío Flores ya no pernoctaba en el que fue su domicilio familiar con Olga Moreno sino que se quedaba en casa de su hija cuando estaba en la capital de la Costa del Sol, una medida temporal hasta que encontrase una nueva vivienda. El pasado fin de semana, Diego Arrabal explicó en 'Viva la vida' que el ex colaborador de 'Sálvame' ya tenía nueva vivienda y se había mudado a una nueva casa en la ciudad andaluza.

En Málaga tiene ya su pisito de soltero, mientras que en Madrid parece que se ha alojado en casa de su novia. Tras los rumores de ruptura, Antonio David Flores y Marta Riesco han salido más reforzados que nunca y este es el gran paso, dejando totalmente atrás una posible reconciliación familiar con Olga Moreno.

Antonio David Flores ya no se esconde como al principio, cuando se especulaba su nuevo amor por la periodista. Ahora sale tan natural de casa de su chica, incluso parece que ya conoce a los vecinos. El excolaborador de 'Sálvame' solía esconder su imagen con bufandas, mascarillas, gafas de sol y gorras de béisbol, pero eso pertenece al pasado.

