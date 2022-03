Carme Elías ha recibido uno de los diagnósticos más duros. A sus 71 años la actriz catalana ha confirmado que padece Alzheimer, una enfermedad degenerativa que a día de hoy no tiene cura. "De golpe todo se para y sabes que te diriges hacia la nada", ha reflexionado al subirse al escenario en Barcelona del Premi Especial del Brain Film Fest de manos de Silvia Marsó durante la clausura de este festival de cine sobre el cerebro en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).



La actriz confesó cómo notó los primeros síntomas rodando su última película, 'La consecuencia' (2019) bajo la dirección de Claudia Pinto, que precisamente cerraba este festival. "Yo tengo un papel puntual en la película, pero empezaba mis textos y no podía seguir. Pensaba que era por el cansancio, que mi memoria fallaba. Teníamos que rodar en trocitos", recordaba Elías quien no podía evitar que se le notara la emoción en sus palabras al recordarlo. "Después empecé a rechazar contratos porque no me sentía capacitada, por lo menos para hacer cine. Al final llegó el dictamen. Una persona me dijo: esto que te pasa tiene un nombre y es alzhéimer".



Carme Elías posa con su Goya en 2009 por ’Camino’ Gtres

"No sé cuánto durará esto y cómo irá. Hay que ponerle mucho humor negro e ir viviendo”. No obstante, gracias a su trabajo, se ha detectado antes de lo que suele hacerse, lo que la está permitiendo ser más consciente del aciago futuro: "En mi profesión de actriz lo hemos visto un poco antes. Va día a día. A mí el cuerpo me pide recluirme en casa, no quiero salir mucho, pero estoy muy activa”.

En su discurso se ha presentado como "testimonio de una enfermedad que no tiene marcha atrás, aún. Que no tiene cura paliativa, aún. Que te encierra en casa. Que no tiene esperanza de recuperación, aún. Que te roba el ser. Que significa un después desconocido en la vida de quien la sufre". Por ello está preparando un documental sobre la enfermedad que ella misma evita nombrar.

Actriz de televisión, cine y teatro durante más de 40 años, Carme Elías ha recibido el Premio Goya a Mejor Actriz Protagonista en 2009 por 'Camino' y el Premio Gaudí d'Honor en 2021. Ha participado en innumerables producciones teatrales y de cine, trabajando con grandes nombres como Pedro Almodóvar y doblado a grandes actrices en películas de Hollywood. Una carrera que hará que forme parte de nuestra memoria colectiva.

