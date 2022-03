Isabel Pantoja ha vuelto a sentarse en el banquillo de los acusados nueve años después de su salida de prisión. Su llegada a los juzgados ha causado un gran revuelo, tanto, que la tonadillera, que caminaba de la mano de su hermano Agustín ha tenido que separarse de él y ser escolatada por hasta siete guardias civiles para entrar en el Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga para responder por la supuesta venta irregular de la casa 'Mi Gitana', en Marbella. Anabel Pantoja, que siempre defiende a su tía a capa y espada, esta vez no ha sido menos y pedía justicia para la cantante tanto en 'Sálvame' como por sus redes sociales.

"LA JUSTICIA ES IGUAL PARA TODOS LOS ESPAÑOLES. El ser humano, sea Ladron, blanqueador, asesino. Pero se ve que Isabel Pantoja no, lo que importa es la imagen, los programas, la imagen humillante en un banquillo, en los cuales el resto de personas como Messi, Ana Duato, Inmanol Arias, Shakira, acusados por delitos similares entran como en una alfombra roja y protegidos", eran algunas de las palabras de la sevillana desesperada por el trato que ha recibido su tía.

En plató volvía a defenderla, y es que Anabel no entiende porque ha tenido ese tipo de entrada la artista al juzgado. Como bien ha explicado tanto Jose Antonio León, reportero del programa, como Montse y Kiko Matamoros desde plató, el juez es el que tiene el poder para decidir cómo se desarrolla el juicio y en esta ocasión ha sido público. "Para nosotros hubiese sido más fácil ponernos detrás de una valla pero no ha sido así. Nosotros no le haríamos nunca daño a Isabel Pantoja", explicaba el reportero mientras que Anabel se quedaba callada muy desesperada por la situación.

"Llevamos 5 meses anunciando este juicio. Ahora tenemos que esperar lo que diga un juez. Vamos. a terminar cómo termina el partido", sentenciaba la influencer.

