Nueve años después, Isabel Pantoja vuelve a sentarse en el banquillo de los acusados. Su llegada a los juzgados ha causado un gran revuelo, tanto, que la tonadillera, que caminaba de la mano de su hermano Agustín ha tenido que separarse de él y ser escolatada por hasta siete guardias civiles para entrar en el Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga para responder por la supuesta venta irregular de la casa 'Mi Gitana', en Marbella. Los momentos más dramáticos de la artista se han vivido dentro cuando incluso ha llorado. Dale al play para verla.

Isabel, que ha intentado sin éxito llegar a un acuerdo extrajudicial para evitar el juicio, llegaba los juzgados con gesto serio, vestida de negro y con unas enormes gafas de sol, que se ha quitado cuando se ha sentado delante del juez. Ha sido entonces cuando se han vivido momentos de tensión. El juicio se celebra a vista abierta por lo que la prensa ha podido entrar en la sala y fotografiar a la acusada. La cantante ha aguantado unos segundos pero ante los flashes y tras preguntarle el juez si estaba bien, Isabel ha roto a llorar.

Gtres

Como complemento, destacaba un collar de plata con la forma de la Virgen del Rocío que resaltaba sobre su ropa negra.

Posteriormente a estas fotografías, han tenido que hacer un receso por un problema informático, ya que había dificultad para grabar el audio y la imagen del juicio.

Agustín Pantoja acompañaba a su hermana, pero también ha declarado en el juicio, en calidad de testigo. A diferencia de la de Isabel, que ha sido una declaración muy larga, la de Agustín ha sido más breve. "Mi hermano es lo único que tengo", ha llegado a decir la propia tonadillera. Además, ha dicho al juez que fue Agustín quien firmó ya que ella se encontraba en la cárcel en el momento de los hechos.

La fiscalía ha ratificado la petición de tres años de cárcel. Parece ser que la fiscalía sostiene que los acusados se concertaron para beneficiarse mutuamente.

Por su parte, Isa Pantoja, hija de la artista, se mostraba rota ante la situación que está viviendo su madre y dispuesta a ayudarla siempre y cuando ella quiera.

Gtres

