Cuando uno está enamorado lo quiere todo con la otra persona, y eso es lo que están sintiendo Adara Molinero y Rodri Fuertes el uno con el otro: los tortolitos llevan ya casi dos años juntos y, a pesar de sus idas y venidas rompiendo en varias ocasiones, parece que ahora la cosa está mucho más tranquila. Los dos se han ido de vacaciones románticas a Viena y París, y ha sido en la Ciudad del Amor donde Adara, en una exaltación de su enamoramiento junto a la torre Eiffel iluminada, le ha dado por declararse a su novio: "Yo mañana mismo me casaba contigo. Así, en vaqueros, es que me tiene loca de amor", decía en sus historias de Instagram.

Rodri, lejos de salir corriendo, le siguió el rollo a su chica: "Vale, mañana, aquí, en la alcaldía de París". "¿Crees que si nos casamos aquí nos sirve para España?", se preguntaba la influencer, pero Rodri no veía agujero alguno en el plan: "Lo convalidamos", ha resuelto él. Madre mía... que entre broma y broma, la verdad asoma... ¡y veréis cómo al final tenemos una boda antes de lo que pensamos!

De momento, no se les ha ocurrido pasar por el altar (al menos que nosotros sepamos) en plan locura y sin pensar, pero está claro que los dos se adoran, y si no es en París, será en España rodeados de los suyos. ¿Creéis que querrán una boda pequeñita e íntima... o montarán un bodorrio al más puro estilo influencer. Por lo pronto, no sabemos si tendrán tiempo de ponerse a organizar una boda, y es que entre su nueva casa, el hijo de ella, sus respectivos trabajos y estos viajazos que se pegan les deben de faltar horas. Eso sí, los planes de Adara pasan por volver a ser madre, esta vez junto a su churri. ¿Lo conseguirán?

