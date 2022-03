'Sálvame' prescinde de David Valldeperas y Alberto Díaz

Carlota Corredera se despide de 'Sálvame' por algo mejor para ella

Este jueves 24 de marzo Jorge Javier Vázquez se despedía "para siempre" del director de 'Sálvame', David Valldeperas. El programa habría optado por nuevos cambios, entre ellos prescindir de la dirección en directo a David Valldeperas y Alberto Díaz, dos de los directores más veteranos. No sería despedidos como tal, sino solo apartados de la dirección. Óscar Cornejo, director de la productora, tomará ahora las riendas del programa, mientras que David Linares, quien hasta ahora dirigía 'Socialité', será quien asuma las tareas de subdirección del 'Sálvame'.

Este jueves ha sido el último día que han compartido programa Jorge Javier Vázquez y David Valldeperas tras muchos años. El presentador, que no ha parado de hacer bromas sobre el inminente futuro de su director y amigo desde que se conoció la noticia, se ha acercado hasta la dirección para despedirse de Valldeperas.

Los dos compañeros han recordado cuando trabajaron juntos por primera vez y muchos recuerdos que han ido coleccionando después de tantos años. "¿No te acuerdas de la primera vez que estuve dentro de ti? Fue la noche de Bin Laden", le recordaba el director. Jorge Javier, de una forma irónica, aunque quizás tenga algo de verdad, le confesaba a su amigo: "He luchado por vosotros, pero nada se podía hacer", refiriéndose a él y a Alberto Díaz. "Seguro que me volverás a tener dentro de ti", refiriéndose Valldeperas al piganillo. Mañana viernes será su último día realmente. Último día también de la presentadora Carlota Corredera que se despide de 'Sálvame' tras 13 años trabajando en el programa.

