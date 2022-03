Desde hace un tiempo, 'Sálvame' atraviesa por momentos complicados. Son muchos los cambios que ha hecho el programa tanto por la audiencia como para mejorar en sí el formato con colaboradores y espacios, y este martes 22 de marzo nos hemos hecho eco de otra alteración en el programa más exitoso de la tarde. Según ha adelantado Bluper, una de las medidas del programa ha sido apartar de la dirección en directo a David Valldeperas y Alberto Díaz, dos de los directores más veteranos. Cabe aclarar que no han sido despedidos, sino apartados de la dirección.

Tras esta contundente medida será Óscar Cornejo, director de la productora, quien tome las riendas del 'Sálvame', mientras que David Linares, quien hasta ahora dirigía 'Socialité', será quien asuma las tareas de subdirección del programa junto a otros dos responsables que continuarán en el espacio.

Telecinco

Nada más empezar 'Sálvame Naranja', Jorge Javier Vázquez acudía al sitio de dirección, en donde se encontraba David Valldeperas, para preguntarle de manera irónica si le habían despedido. "Yo estoy haciendo una huelga a la japonesa. Alberto y yo no nos movemos de aquí", aclaraba el director. El presentador se reía diciendo: "No os voy a dejar que os vayáis. Sin ti no soy nada", haciendo referencia a una canción de Amaral.

Este cese no significaría la desvinculación total de Alberto Díaz y David Valldeperas de la productora, ya que ambos continuarán ejerciendo su profesión dentro de 'La Fábrica de la Tele'. Por el momento, se desconoce los programas en los que empezarán a trabajar próximamente.

