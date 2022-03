Carlota Corredera se despide de 'Sálvame' este viernes 25 de marzo tras 13 años trabajando en el programa de Jorge Javier Vázquez (primero como directora y desde 2014 como presentadora). La marcha de la presentadora se suma a las recientes 'bajas' de los directores del programa, David Valldeperas y Alberto Díaz, que siguen vinculados a la productora La Fábrica de la Tele trabajando en nuevos formatos, como el que podría estrenar próximamente Carlota.



Desde hace meses, 'Sálvame' atraviesa por momentos complicados de audiencia. Para intentar remontar esa curva descendente, la productora La Fábrica de la Tele hizo algunos cambios, como la llegada del 'Sálvame Lemon Tea', presentado por María Patiño y Terelu Campos, sin conserguir invertir la curva negativa y mejorar los datos de audiencia. Eso ha hecho que se pongan a estudiar otros proyectos y uno de ellos ya tiene presentadora y directora: Carlota Corredera.

La presentadora, que se ganó tantos admiradores como detractores durante la emisión de los especiales del documental de Rocío Carrasco, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', ya está trabajando en un nuevo formato, tal y como ha anunciado la productora La Fábrica de la Tele. Al parecer se trata de una idea propia en la que la gallega está muy involucrada. Por esta razón, Carlota "dejará su puesto como presentadora en 'Sálvame' para centrarse al 100% en la gestación de este nuevo espacio".

Comunicado de La Fábrica de la Tele sobre Carlota Corredera

"Carlota Corredera emprende un nuevo proyecto personal junto a La Fábrica de la Tele, una idea original de la propia presentadora que mezclará actualidad y entretenimiento y que dirigirá y presentará ella misma. Inmesar en este nuevo e ilusionante reto, Carlota estará al frente de 'Sálvame' el próximo viernes por úlitma vez para centrarse al 100% en el desarrollo del nuevo espacio con el equipo de I+D de la productora, con el que ha empezado a trabajar ya hace unas semanas. Carlos Corredera se despide del programa líder de las tarde 13 años después de ponerlo en marcha como directora y formar parte de su equipo de presentadores desde 2014".

