Dani, uno de los cantante del grupo 'Gemeliers', ha reaparecido semanas después de vivir uno de los momentos más duros de su vida para acudir al los juzgados de Sevilla. El artista se vio implicado en un grave accidente de tráfico en la capital andaluza donde falleció una chica de 16 años como consecuencia de las lesiones sufridas. El ex concursante de 'Secret Story' iba de pasajero, no era la persona que conducía. El que manejaba el coche era un chico de 22 años que dio positivo en la prueba de alcoholemia.

Ahora, varias semanas después de este trágico accidente, Dani Oviedo ha visitado los juzgados. Lo cierto es que el cantante ha preferido no hablar con los medios de comunicación para desvelar el motivo por el que se encontraba allí aunque todo apunta a que ha tenido que ir a declarar para contar su versión sobre esa noche en la que el coche en el que viajaba junto a cinco personas más terminó chocando contra una farola. Un suceso del que se desveló que el conductor manejaba a una alta velocidad y que la menor fallecida no iba con cinturón de seguridad.

Lo cierto es que el cantante está muy afectado por todo lo ocurrido. De hecho, unos días después de lo sucedido decidía intervenir en 'Viva la vida' para confesar que estaba completamente destrozado. "Soy amigo del hermano de la víctima, estoy compartiendo con él estos últimos días, esto le puede pasar a cualquiera". Dani reconocía que había cometido una impudencia al aceptar viajar en un coche en el que iban más personas de las permitidas y ha confesado que si aceptó subirse en el vehículo fue porque se iba a bajar a los 200 metros.

Sin duda, una dura experiencia que ha hecho que cambie su filosofía de vida, según él mismo ha llegado a confesar. De hecho, a través de sus redes sociales no dudó en compartir un mensaje con el que quiso concienciar a sus seguidores de la importancia de no cometer ninguna imprudencia al volante, y es que las consecuencias pueden ser muy graves.

