Alba Carrillo ha vuelto a pisar el plató de 'Ya es mediodía' después de llorar una amarga pérdida: la muerte de su abuela. Días después del fallecimiento, la periodista se ha reincorporado con el cariño de sus compañeros que han tenido un bonito gesto con ella antes de terminar el programa. El equipo del programa le ha preparado un vídeo homenaje a su abuela con fotografías que Carrillo ha compartido en redes sociales y emotivos textos que ha hecho públicos a lo largo de los últimos días.



Poco antes, Alba Carrillo se dirigía a Sonsoles Ónega para contarle lo mucho que la admiraba y apreciaba su abuela: "Pensaba que la hablabas a ella directamente. Te llamaba la 'risueña' y todos los días me preguntaba si iba a verte", ha contado la modelo emocionando a la presentadora. Una emoción que no ha podido contener después de ver y escuchar el vídeo que tenían preparado sus compañeros.



"Te hablaré siempre Eloísa, igual que a mis otros abuelos, y sé que me vas a responder. Sé que me vas a cuidar porque los abuelos abrazan siempre aunque no estén", escribía en estos días. Unas palabras que han emocionado a la periodista, aunque Alba no era la única que estaba emocionada al terminar el vídeo. Tras enfocar a Alba, esta miraba a Sonsoles a quien se acercaba a dar un abrazo. Cogiendo un pañuelo para contener las lágrimas, la periodista no podía ni articular palabra pero con un gesto pedía a su compañera que se quedara en el sitio.

Ante las lágrimas de Sonsoles, Miguel tuvo que retomar el final del programa ya que la presentadora no era capaz de articular palabra. "Le vamos a dedicar este programa a los abuelos, a los que están y los que no están. Y los que están por favor cuidadles muchísimo porque luego te hacen una falta tan grande... Los padres que lleven a los hijos a ver a sus abuelos porque es que los necesitamos", decía Alba Carrillo quien aseguraba que "ya no me queda más por llorar".



