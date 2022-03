Alba Carrillo está decidida a convertirse en madre de nuevo. La colaboradora de 'Ya es mediodía' ya habló sobre su deseo de tener otro hijo durante la participación de su madre en 'Secret Story', dejando claro que había decidido concursar por ella. "Yo quiero volver a ser mamá, probablemente sea sola y esto solo lo he hablado con mis amigos del ‘Fresh’. Mis padres van a estar a mi lado y ayudándome. En principio, sería por inseminación artificial con un donante anónimo", explicaba en ese momento la ex modelo.

Además, la ex de Feliciano López aseguró que había optado por congelar sus óvulos por recomendación médica. "Hice el proceso que es muy duro, de verdad, tengamos mucha más empatía con las mujeres que donan óvulos porque lo hacen de manera generosa. Me parece bueno que se sepa y se le dé naturalidad", añadió. Ahora, Alba Carrillo ha anunciado que ya ha puesto fecha límite a su deseo de ser madre de nuevo. Descubre cuándo será haciendo click en el vídeo de arriba.

Gtres

La colaboradora ha dejado claro que, aunque está decidida a seguir adelante con sus planes, ahora mismo los ha dejado en un 'in pass' mientras descubre qué ocurre entre ella y Santi Burgoa. Ambos sorprendieron anunciando su separación debido a que él no compartía sus mismos deseos de tener un hijo. Sin embargo, ahora están volviendo a verse y, aunque ha dejado claro que sigue soltera, ha reconocido que no sabe qué acabará pasando entre ellos.

Alba Carillo se ha sincerado durante su aparición en el concierto 'Mujeres cantan a Rocío Jurado' desvelando en qué punto se encuentra en estos momentos su relación con el periodista y cuándo tiene pensado continuar con sus planes de volver a ser madre. Descubre todo lo que ha dicho sobre estos y otros asuntos haciendo click en el vídeo de arriba.

