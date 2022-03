Alba Carrillo llora la muerte de su abuela Eloísa. La colaboradora de 'Ya es mediodía', que hace unos días desmintió que estuviera embarazada, ha utilizado su perfil de Instagram para despedir a una de las mujeres más importantes de su vida con un emotivo texto en el que recopila los mejores momentos que ha vivido junto a su abuela y los recuerdos que guarda para toda la vida. "No me gustan las despedidas. Son inevitables pero me angustian. De siempre. Cuando era pequeña, siempre lloraba cuando mis primas se iban. Me encantan las bienvenidas y odio los "adiós". Hoy he tenido que ir a despedir a mi abuelita, la única que me quedaba. No has querido llegar a los 100 este mes de junio… genio y figura. Ya no seré nieta más en esta vida. Mi árbol genealógico pierde hoy, para siempre, una de sus ramas y siento un dolor seco en el pecho que me hiere de una manera sorda y punzante", escribió junto a una imagen de su hijo y su abuela.

Alba estaba muy unida a su abuela y, a pesar de su pérdida, piensa seguir teniéndola muy presente. "Los abuelos son lo más increíble que pasa por la vida de un niño. Siempre amor, siempre paz, siempre dolor cuando se van. Por carambolas del destino, despido a una abuela, recordando el día que fue el cumpleaños de la otra. Sin duda, será un día marcado en mi calendario con tinta de melancolía", asegura.

Gtres

"Pienso hablar contigo, Eloísa, como hago con mis otros abuelos y sé que me vas a cuidar porque los abuelos abrazan siempre aunque no estén. Tus comidas, tu ilusión por volver a trotar por tu Almería natal, la canción de las gaviotas, el dolor inhumano ante la pérdida de un hijo adolescente pero las ganas de vivir y el no salir de casa sin las uñas pintadas y bien 'maqueada', esas cosas me dejas, junto con miles de recuerdos y tu impronta en la mitad de mis genes. Creo que hay gente que no sabe a dónde va porque no valora de dónde viene. Mis abuelos han sido de los mayores tesoros que me ha dado la vida. He tenido la suerte de tenerlos muy diversos, que me han aportado cosas maravillosas y todos buenísimos. Valoro tantísimo a mis abuelos y a mis padres y amo tanto a mi hijo que siento una enorme suerte por ser parte de esta cadena de vida de la que soy parte", cuenta emocionado en su publicación de Instagram en la que ha recibido el pésame y los ánimos de otros personajes conocidos como Fonsi Nieto, padre de su hijo, recién separado de Marta Castro; Elena Tablada o Rosa Benito. Su amiga, Raquel Salazar, a la que conoció en 'GH VIP', le dedicó un mensaje de aliento. "Ellos están en un mundo mejor algún día los veremos. Otra vez", escribió.

En su emocionante texto, Alba Carrillo reconoce que ha sido "una suertuda. Gracias a la vida por todo lo que he vivido y que nadie me podrá quitar. Te quiero, abuela Eloísa. Abrazo con mi alma tu suave piel que no olvidaré". ¡Mucho ánimo Alba! Descanse en paz.

