Ivonne Reyes ha decidido romper su silencio para responder a Pepe Navarro tras ver cómo hace cuatro meses el presentador volvía a un plató de televisión para anunciar que quería hacerse una prueba de paternidad con la que demostrar que Alejandro Reyes no era su hijo. A pesar de que ella ha intentado mantenerse al margen sobre este asunto, finalmente ha accedido a acudir al 'Deluxe' para explicar la razón por la que ahora su hijo y ella se niegan a realizar esa prueba de ADN.

"Pepe Navarro no dijo ni una sola verdad y vengo a demostrarlo", ha dicho nada más entrar en plató. La venezolana ha dejado claro que no piensan acceder a esta petición, una decisión que tienen ya más que tomada."No me voy a hacer la prueba, ni mi hijo, su hijo, tampoco. Ya se le pasó el arroz, que se haga otras pruebas que le hacen falta", ha indicado.

Telecinco

Un momento que ha aprovechado para aclarar que esta es una decisión con la que está completamente de acuerdo Alejandro Reyes. "Mi hijo sabe quién es su padre y no quiere hacerse ninguna prueba", ha desvelado asegurando que él no quiere saber nada del presentador. "Un día le di el teléfono de su padre. Él llamó y Pepe accedió a quedar con él para hablar pero nunca apareció", ha explicado Ivonne indicando que fue a partir de ese momento cuando su hijo decidió no intentar acercarse más al presentador. "Yo no le he escondido nada, lo sabe todo".

La venezolana ha reconocido que Alejandro vio la entrevista que Pepe Navarro concedió asegurando que no era su padre y ha desvelado cuál fue su reacción."La vio y se descojonó de risa. Le pareció que era surrealista, de una película barata". Ivonne ha dejado claro que su hijo ya no quiere tener nada que ver con el presentador, desvelando que "renunció a la pensión barata que le daba".

Telecinco

Ivonne Reyes ha confesado que está segura de que Pepe Navarro lo único que quiere es que ella le demande para "reabrir el caso y hacer un 'show' que ellos ya pasaron". Una situación que ha dejado claro que nunca sucederá."Él va a morir y no le voy a demandar. Yo ya lo pasé muy mal. No le voy a demandar porque yo estoy tranquila, el malestar lo tienen ellos". La venezolana ha explicado que ella estuvo "muy enamorada" de él y que su hijo fue fruto "del amor". "Él sabe lo que pasó entre nosotros, pero pierde él", ha sentenciado dejando claro que ellos ya están tranquilos y es que, aunque biológicamente no se pudo demostrar, judicialmente ya hubo una sentencia que declaró que Pepe Navarro es el padre de Alejandro.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io