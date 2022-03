Pilar Rubio ha organizado este fin de semana una gran fiesta con motivo del cuarto cumpleaños de su hijo Álex. El tercero de sus cuatro hijos ha sido el homenajeado en una gran fiesta infantil organizada por sus padres que tenía por temática una de las películas favoritas del pequeño: 'Cars'. Una fiesta que ha estado llena de sus amigos y sus primos, demostrando que la familia se encuentra muy unida a pesar de la distancia que les separa ahora que viven en Francia.

A través de las redes sociales lo pudimos comprobar que estuvieron los hijos de René Ramos, Daniela, hija de una relación anterior, y el pequeño René Jr, hijo de la cantante Lorena Gómez. Una reunión familiar que la artista quiso compartir a través de sus redes sociales. Así demostró que era cierto lo que momentos antes confesaba en Instagram: "¿Eres familiar?", la preguntaban a través de las stories a la cantante quien contestaba "Verdadero".

Instagram

Aunque no tenemos una fotografía de las dos mamás juntas que confirme cómo mantienen su relación, sí que podemos ver a los dos pequeños disfrutando en un coche de juguete. Y es que, a pesar de la distancia física, la familia no quiere cortar los lazos ya que saben que, tras el fin del ciclo de Sergio Ramos en el PSG, su objetivo es volver a España.

Pilar Rubio le escribió un tierno mensaje a su niño: "Hoy cumple cuatro años Alex, mi “gusiluz” 😍. Gracias mi vida por darnos tanto amor y espero que sigas iluminando este mundo con tu maravillosa energía. Te amamos con locura ❤️". Un comentario que Vania Milán respondió a través de su perfil de Instagram, y es que esta relación sí está más confirmada: "Un besito enorme a mi Alex!!! ❤️ que es guapo para comérselo mil veces".

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io