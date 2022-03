Sergio Ramos declara su amor por Pilar Rubio @sergioramos Instagram Este 17 de marzo, la presentadora cumple 44 años y para celebrarlo ha hecho turismo con su familia por París. Su marido ha compartido tiernas imágenes del paseo y le ha deseado una feliz vuelta al sol con un tierno mensaje. "Si la vida se mide por las personas que te acompañan en ella, soy la persona más afortunada. Gracias, cariño, por darme la mano en cada reto, por afrontarlo de frente, con entereza y valentía, por sonreír por dentro y por fuera y por enriquecer el alma de aquel que toca la tuya. Te felicitamos a ti, pero la suerte es nuestra de tenerte. ¡Feliz cumpleaños! Te queremos con locura, mi amor @pilarrubio. Happy birthday, honey. Love you to pieces!#SergioJr #Marco #Alejandro #MáximoAdriano", escribió.

Chenoa muestra cómo va con los hipopresivos View this post on Instagram A post shared by Chenoa (@chenoa) La cantante está a tope con el ejercicio y la vida sana y ha compartido con su casi 1 millón de seguidores cómo evoluciona su cuerpo gracias a los hipopresivos. La jurado de 'Tu cara me suena' afirma que estos ejercicios le están ayudando a mejorar sus dolores lumbares.

Tamara Gorro quiere cambiar de look View this post on Instagram A post shared by Tamara Gorro (@tamara_gorro) La escritora sopesa hacerse un cambio de look y ha querido recabar la opinión de su 'familia virtual'. ¿Qué peinado crees que le quedaría bien a Tamara?

Ana Morgade celebra el primer cumpleaños de su hija View this post on Instagram A post shared by Ana Morgade (@ana_morgade_oficial) La presentadora ha utilizado su perfil de Instagram para celebrar los primeros 365 días de su primogénita. "Acaba de llegar y ya es una genia. Hoy es su cumple pero el regalo es para mí", asegura. ¡Muchas felicidades!

Kim Kardashian felicita a su hermano Robbie View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian (@kimkardashian) La diseñadora ha viajado al pasado para felicitar a su hermano Robbie, el menos conocido del clan, y ha compartido una imagen de ambos sobre una moto de agua de hace ya unos añitos.

