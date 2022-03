Sólo el hecho de estar nominado a un Oscar ya es motivo de orgullo y satisfacción, pero escuchar tu nombre resonar delante todo Hollywood es un lujo que sólo pueden vivir unos cuantos elegidos, y la pasada noche, durante la ceremonia de entrega de los Oscar 2022, Alberto Mielgo pudo vivir en sus carnes esa satisfacción al llevarse a casa la estatuilla de oro por su cortometraje de animación 'El limpiaparabrisas'.

Alberto subió al escenario acompañado de su compañero Leo Sánchez, productor del mismo, donde dio un breve pero bonito discurso, agradeciendo a todos el apoyo que le habían brindado al hacerle ganador, en una categoría en la que competía con 'Bestia', de Hugo Covarribias y Tevo Díaz, 'Affairs of the Art', 'Boxballet' y 'Robin Robin', que partía como la favorita de la noche. El madrileño, natural del municipio de Torrelodones, quiso destacar, además, que la Academia premiase a cortos de 'bajo presupuesto' frente a otros proyectos de las grandes productoras 'mainstream', como Disney. De hecho, él mismo, hace unas semanas, confesó que los gastos de promoción eran tan altos que había tenido que poner su corto gratis en internet: "No nos podemos permitir los 10.000 o 20.000 euros que puede costar un anuncio, sin exagerar. Es muy caro, estamos jugando una liga que nos supera. No puedo permitirme estar nominado al Oscar. Por eso la campaña ha de ser interesante, por eso tengo mi corto gratis en internet [...]. Lo más importante es que el corto se vea", afirmó en una entrevista.

Alberto Mielgo y Leo Sánchez recogen el Oscar por su cortometraje animado ’El limpiaparabrisas’ Gtres

"Esto es solo el inicio de lo que podemos hacer gracias a la animación", dijo Alberto, que además añadió, en sala de prensa ya con su Oscar a buen recaudo, que "es un momento dorado para la animación", y defendió los proyectos de animación para adultos como el suyo, de corte intimista sobre el amor moderno, a pesar de que la animación se encasille en muchas ocasiones como entretenimiento para niños o, como mucho, familiar como simples 'dibujos'.

'Cosecha' del 79, Alberto ha recibido el Oscar tan sólo un mes antes de su 43 cumpleaños, que es el 29 de abril, casi como un regalo adelantado, aunque de 'regalo' nada: el esfuerzo de Alberto le llevó en su día a dejar su ciudad y su fulgurante carrera como animador por amor, para trasladarse a Londres. Desde pequeño ya apuntaba maneras cuando le regalaron un cómic de Tintín, con el que quedó maravillado, y desde entonces el madrileño no ha parado de crear. Precisamente en la tierra del 'fish and chips' fue donde empezó de cero: allí tuvo que trabajar como camarero para intentar pagar el alquiler, pero su suerte cambió cuando conoció al productor Charlie Bean.

Alberto había cursado, en España, animación en la Escuela Superior de Dibujo Profesional (ESDIP), y aunque reconoce que no ha estudiado nada más, tampoco le ha hecho falta: toda su carrera se ha basado en aprender de forma autodidacta, y eso le ha servido para viajar por el mundo entre Los Angeles (donde ha vivido una década), Tokio o Berlín; llevarse un premio Emmy y un Annie, o para trabajar en grandes proyectos, como la serie 'Tron Uprising', las últimas entregas de Harry Potter o 'Spider-man: un nuevo universo'.

Alberto Mielgo, Javier Bardem, Penélope Cruz y Alberto Iglesias, nominados a los Oscar 2022, posan juntos en la gala de los Goya 2022 Gtres

A pesar de la alegría por escuchar un nombre patrio en la noche del cine más importante del mundo, no fue una gala en la que lo español hiciera pleno: Javier Bardem perdió frente a un furioso Will Smith; su mujer, Penélope Cruz, no consiguió el Oscar a mejor actriz protagonista por 'Madres paralelas' (que recayó en Jessica Chastain) y el compositor Alberto Iglesias tampoco consiguió la estatuilla, que aún se le resiste pese a su encomiable carrera: tiene 11 Goyas, ha ganado tres veces el Premio del Cine Europeo y dos veces en el Festival de Cannes, entre otros.

