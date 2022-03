De entre todas las noticias malas que nos rodean entre pandemias y guerras, que la Academia de Cine haya decidido celebrar los premios Oscar este 2022 de forma presencial es, sin duda, un poco de viento fresco. Los actores, directores y todo el staff que consiguen, durante un par de horas, que nos olvidemos de nuestros problemas durante un par de horas con sus películas ya están ultimando preparativos para una gala (la 94º) que, sin duda, todos pillan con muchas ganas, porque también hay ganas de celebrar. Pero todavía habrá quien tenga dudas: ¿quién está nominado? ¿Puedo ver las pelis nominadas en algún sitio? ¿Cuándo y dónde se va a celebrar la gala? ¿Dónde lo puedo ver? Calma, que os lo contamos todo.

Este año, de entre tantas películas buenas, hay una que parte como favorita, y no lo decimos nosotros: es que la han nominado ¡hasta en 12 categorías! Se trata de 'El poder del perro' de Jane Campion, nominada a Mejor Película, Mejor Dirección o Mejor Actor Protagonista (Benedict Cumberbatch), entre otras, pero tampoco se quedan atrás, por ejemplo, 'Dune', con 9 nominaciones, o 'El método Williams', con 6, y con Will Smith nominado a Mejor Actor Protagonista, siendo ésta la tercera vez que le nominan. ¿Será ésta su oportunidad?

¿Y qué hay de los españoles? ¿Están presentes en esta gala? Pues lo cierto es que sí: el matrimonio de actores más famoso de nuestro país y parte del extranjero -Penélope Cruz y Javier Bardem- puede hacer doblete esa noche, porque ella está nominada por 'Madres Paralelas' y él por 'Being the Ricardos'. Menos conocidos, pero igual de profesionales, son el compositor Alberto Iglesias y el cortometrajista Alberto Mielgo, que también están nominados y pueden dar la campanada.

Ya te hemos puesto un poco al día. ¿Qué más necesitas saber?

¿Cuándo y dónde ver los Oscar 2022?

Como es lógico, al ser una gala en Estados Unidos, el cambio de hora es lo primero que hay que tener en cuenta. Allí se celebrará el domingo 27 de marzo por la tarde, pero aquí serán las 2:00 de la madrugada del lunes cuando empiece la fiesta del cine. Como siempre, el Dolby Theatre (antes conocido como Kodak Theatre) será el lugar elegido para dar la bienvenida a las estrellas de Hollywood a una gala que podremos ver, desde España, en Movistar+ como cada año.

¿Quiénes serán los presentadores de los Oscar 2022?

Desde España, tendremos a Cristina Teva cubriendo la alfombra roja, pero una vez que empiece la gala es mejor que domines el inglés, porque de lo que estamos seguros es de que nos vamos a partir de risa, porque este año serán tres actriz y humoristas las que conduzcan todo el meollo: Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes.

Como pasa en España, es complicado conseguir presentadores para este tipo de galas tan largas porque nadie quiere exponerse a las críticas, pero estamos seguros de que esta vez no habrá problema alguno, aunque dada la situación actual, esperamos más de una crítica política por muy cómicas que sean las tres. Por cierto, sí: esta es la primera vez que 3 personas, y no 1, presentan la gala.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Además, ellas se unirán, para las entregas de los premios, nombres como Mila Kunis, Lupita Nyong’o, Wesley Snipes, John Travolta, Kevin Costner, Anthony Hopkins, Zoë Kravitz, Lady Gaga, Uma Thurman, Samuel L. Jackson, Shawn Mendes, Jennifer Garner, DJ Khaled, o Tiffany Haddish. Todo un plantel de lo más granado que seguro nos dará grandes momentos. Además, según algunos rumores, los organizadores estarían pensando en hacer determinadas parejas de actores que coincidieron en películas para darnos alguna dosis de nostalgia.

La lista de los nominados a los Oscar 2022

MEJOR PELÍCULA



'Belfast'

'CODA'

'No mires arriba'

'Drive My Car'

'Dune'

'El método Williams'

'Licorice Pizza'

'El poder del perro'

'West Side Story'

'El callejón de las almas perdidas'

MEJOR DIRECCIÓN

Kenneth Branagh por 'Belfast'

Ryûsuke Hamaguchi por 'Drive My Car'

Paul Thomas Anderson por 'Licorice Pizza'

Jane Campion por 'El poder del perro'

Steven Spielberg por 'West Side Story'

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA

Jessica Chastain por 'Los ojos de Tammy Faye'

Olivia Colman por 'La hija oscura'

Penélope Cruz por 'Madres paralelas'

Nicole Kidman por 'Being the Ricardos'

Kristen Stewart por 'Spencer'

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA



Javier Bardem por 'Being the Ricardos'

Benedict Cumberbatch por 'El poder del perro'

Andrew Garfield por 'Tick, Tick, Boom'

Will Smith por 'El método Williams'

Denzel Washington por 'La tragedia de Macbeth'



MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Jesse Buckley por 'La hija oscura'

Ariana DeBose por 'West Side Story'

Kirsten Dunst por 'El poder del perro'

Judi Dench por 'Belfast'

Aunjanue Ellis por 'El método Williams'

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Ciaran Hinds por 'Belfast'

Troy Kotsur 'CODA'

Jesse Plemons por 'El poder del perro'

Kodi Smit-McPhee por 'El poder del perro'

J.K Simmons por 'Being the Ricardos'

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

'Drive my car' (Japón)

'Flee' (Dinamarca)

'Fue la mano de Dios' (Italia)

'Lunana: A Yak in the Classroom' (Bután)

'La peor persona del mundo' (Noruega)

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

Kenneth Branagh por 'Belfast'

Adam McKay y David Sirota por 'No mires arriba'

Zach Baylin por 'El método Williams'

Paul Thomas Anderson por 'Licorice Pizza'

Joachim Trier y Eskil Vogt por 'La peor persona del mundo'

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

Jane Campion por 'El poder del perro'

Jon Spaihts, Denis Villeneuve y Eric Roth por 'Dune'

Sian Heder por 'CODA'

Maggie Gyllenhaal por 'La hija oscura'

Ryûsuke Hamaguchi y Takamasa Oe por 'Drive My Car'

MEJOR BANDA SONORA

'Madres paralelas' (compuesta por Alberto Iglesias)

'No mires arriba'

'Dune'

'Encanto'

'El poder del perro'

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

Be Alive de 'El método Williams'

Dos oruguitas de 'Encanto'

No Time to Die de 'Sin tiempo para morir'

Down to Joy de 'Belfast'

Somehow You Do de '4 días'

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

'Los Mitchells contra las máquinas'

'Encanto'

'Flee'

'Luca'

'Raya y el último dragón'

MEJOR DOCUMENTAL

'Ascension'

'Attica'

'Flee'

'Summer of Soul (...or, when the revolution not be televised)'

'Writing With Fire'

MEJOR MONTAJE

'No mires arriba'

'Dune'

'El método Williams'

'El poder del perro'

'Tick, Tick … Boom!'

MEJOR FOTOGRAFÍA

'Dune'

'El callejón de las almas perdidas (Nightmare Alley)'

'El poder del perro'

'La tragedia de Macbeth'

'West Side Story'

MEJORES EFECTOS VISUALES

'Dune'

'Free Guy'

'Sin tiempo para morir'

'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos'

'Spider-Man: No Way Home'

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

'Cruella'

'Cyrano'

'Dune'

'El callejón de las almas perdidas (Nightmare Alley)'

'West Side Story'

MEJOR CORTOMETRAJE ANIMADO

'The Windshield Wiper'

'Bestia'

'Affairs of the Art'

'Boxballet'

'Peti Roja'

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

'Audible'

'Lead Me Home'

'The Queen of Basketball'

'Three Songs for Benazir'

'When We Were Bullies'

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

'Ala Kachuu - Take and Run'

'The Dress'

'The Long Goodbye'

'On my mind'

'Please hold'

MEJOR SONIDO

'Belfast'

'Dune'

'Sin tiempo para morir'

'El poder del perro'

'West Side Story'

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

'El rey de Zamunda'

'Cruella'

'Dune'

'Los ojos de Tammy Faye'

'La casa de Gucci'

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io