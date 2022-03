'La isla de las tentaciones 4': Conoce todo lo que ocurrirá con las parejas que pondrán a prueba su relación

Zoe ('La isla de las tentaciones') muestra el resultado de su operación de aumento de pecho

La pareja de 'La isla de las tentaciones 4' formada por Zoe y Josué fueron de las pocas que salieron juntas del programa. Tania y Alejandro también terminaron el programa de la mano y parece ser que aún sigue viviendo en un cuento de hadas. Cosa que a la otra pareja no les ha pasado. "Se les rompió el amor de tanto usarlo", como diría Rocío Jurado, y es que la propia Zoe confirmaba su ruptura a través del canal de 'mtmad'.

Los rumores de crisis estaban a la orden del día, por lo que la joven ha visto que la mejor manera de acabar con las especulaciones es hablando alto y claro sobre qué ha pasado. La joven de 23 años, que conoció a su ya expareja en Mujeres y hombres y viceversa, ha explicado en el vídeo que no quería contar nada sobre este tema y prefería dejarlo pasar en un primer momento. Es algo que le duele aún mucho porque es muy reciente. Al recibir muchos comentarios y preguntas sobre él, la joven decidía hablar.



mtmad

"El señorito es muy impulsivo y me bloqueó en Instagram por un arrebato suyo. Luego le pregunté y me dijo que no quería ver nada de mí", contaba la ex participante de 'LIDLT' "Pero, siendo personajes públicos, me sentó un poco mal. Ha habido una infidelidad por su parte [...] He perdonado muchas cosas, pero esta no se puede perdonar. He decidido coger el toro por los cuernos y dejarlo, aunque me duela", confesaba Zoe bastante rota.

La relación de Zoe y Josué ha sido una auténtica montaña rusa. "Sé que mucha gente nos ha tachado de tóxicos y de mil cosas, pero yo sí he sido feliz y por eso seguía luchando", confesaba la joven. Aún siendo feliz los meses que ha durado la relación, Zoe no se sentía bien del todo: "Nunca me he sentido valorada al 100%, pero yo creo que él tampoco. No hemos sabido ninguno querernos bien".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"Aún estamos conviviendo juntos hasta que yo encuentre un piso. La convivencia es buena a días. Os pediría que no hagáis más daño del que ya estamos teniendo nosotros. Dejad de mandar mensajitos diciéndome lo que hace o deja de hacer. Me hacéis daño", pedía la joven algo desesperada.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io