Kiko Hernández entrevista a Carmen Borrego EN EXCLUSIVA para DIEZ MINUTOS. Como podrás leer mañana miércoles 30 de marzo en nuestro nuevo número que llega al kiosco, los colaboradores de 'Sálvame' tuvieron una cita muy especial en la que, la hija de Teresa Campos, abrió su corazón a su compañero como nunca había hecho. Gratis y sin vetos, la hermana de Terelu Campos repasa toda su actualidad y la de su familia: ¿Cómo está su madre, María Teresa Campos? ¿Cómo ve a su hermana, Terelu? ¿Cuál de sus compañeros de 'Sálvame' le ha hecho más daño? ¿Cómo vive la boda de su hijo? Todas sus respuestas en el nuevo DIEZ MINUTOS que llega mañana a los kioscos. Repasamos la relación entre Terelu Campos y Carmen Borrego.

En el vídeo de la parte superior, Kiko Hernández y Carmen Borrego, que protagonizaron para DIEZ MINUTOS una divertida sesión de fotos que podrás ver mañana en los kioscos, te desvelan un adelanto de lo que podrás ver a partir del miércoles 30 de marzo en nuestro número de papel. Como ellos mismos bromean en el vídeo, hace un año ni ellos se imaginaban que su 'enemistad' podría dar paso al buen rollo que tienen ahora, que arrancó cuando cocinaron juntos en 'La última cena', y que ha llevado a Carmen Borrego a concederle a Kiko Hernández su entrevista más sincera.

"Con las guerras que hemos tenido, me dicen a mí esto hace un año y no me lo creo" le cuenta Kiko a Carmen mientras reciben los últimos retoques de maquillaje y peluquería para las fotos. "Si tú no te lo crees, imagínate yo", dice la hija de Teresa Campos. "Te voy a dar la entrevista de mi vida", comenta Carmen a su compañero y cuenta por qué ha decidido sincerarse, de este modo, con Kiko. "Mi vida ha cambiado mucho desde que tú y yo nos reconciliamos y te la mereces", afirma. ¿Quieres leerla? Pues mañana corre al kiosco por el nuevo número de DIEZ MINUTOS para no perderte detalle de las palabras y confesiones de la hija de Teresa Campos a Kiko Hernández.

