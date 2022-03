Carmen Borrego abre su corazón a Kiko Hernández. En el nuevo número de DIEZ MINUTOS que ya está en tu kiosco, la hija de María Teresa Campos se confiesa con el colaborador de 'Sálvame' y, gratis y sin ningún veto, habla de todo: su madre, su hermana Terelu, su vida pasada o sus compañeros de televisión. En nuestro número de papel, podrás encontrar todas las confesiones que Carmen Borrego le ha hecho a Kiko Hernández con el que ahora mantiene una excelente relación, como demostró compartiendo en sus redes sociales el estreno de su obra 'Distinto', y ellos mismos cuentan cómo ha cambiado. "Dicen que yo te hago la pelota para enemistarme con Terelu y que tú me tienes miedo" le pregunta el colaborador. "No te conocen... ¡No te tenía miedo antes, imagínate ahora! Me parece que no eres ningún ogro. Yo he tenido la posibilidad de llamarte para decirte: "Oye Kiko, me estás haciendo daño" pero pensé que era peor. En una sola ocasión que yo estaba muy mal llamé a Kiko Hernández y Kiko Hernández me ayudó. Y entonces no éramos amigos", revela la hermana de Terelu. Recopilamos las mejores imágenes de la vida de María Teresa Campos.

En el nuevo número de DIEZ MINUTOS que ya está en el kiosco podrás leer todas las palabras de Carmen Borrego a Kiko Hernández pero, te adelantamos, algunos extractos. Sobre sus compañeros de trabajo, la hija de Teresa Campos tiene claro quién le ha hecho más daño. "La persona que ha sido más dura conmigo se llama María Patiño. Me ha acusado de cosas que yo me he sentido muy mal. Ahora tenemos buenísima relación, pero me ha hecho mucho daño. Acusar a una persona de estafadora... pues es jodido" y desvela cómo es su relación con Kiko Matamoros y a cuáles de ellos se llevaría si ella fuera la directora de un nuevo programa de televisión. Descubre la biografía de María Patiño.

Ana Ruiz HEARST

Carmen Borrego también habla con Kiko Hernández de su familia y reconoce que han pasado un mal momento. "Sí, pero para mí es importante haberme reconciliado. Mi madre no se merece que a estas alturas estemos peleándonos", asegura. La colaboradora de 'Sálvame' desvela que su reconciliación con su hermana Terelu es sincera. "Terelu y yo ahora estamos muy bien, aunque después de los problemas que hemos tenido aún no está siendo lo mismo que antes. Poco a poco. Lo vamos a conseguir seguro... Las dos estamos muy contentas de que esta mierda se haya acabado, no nos ha beneficiado a ninguna, e incluyo a Alejandra" y revela qué le diría a su hermana. "Terelu, que seas fuerte. Porque últimamente tiene muchos momentos de debilidad. Y me cuesta ver a Terelu débil... La veo más triste. No veo a mi hermana feliz", afirma. La vida de Terelu Campos en imágenes.

Carmen Borrego también le explica a Kiko Hernández cómo está su madre. "Está fenomenal. Lo que pasa es que hay épocas que está más decaída" aunque reconoce que "se ha encerrado en ella misma y eso no le beneficia". La colaboradora de 'Sálvame' repasa su trayectoria profesional y desvela cuánto dinero ha ganado a lo largo de su carrera. "Yo creo que he ganado más de 8 millones de euros a lo largo de mi carrera" y que el dinero se ha ido "porque he sido muy caprichosa".

En el nuevo número de DIEZ MINUTOS que ya está en el kiosco, Carmen Borrego también habla con Kiko Hernández de su sobrina Alejandra Rubio; su marido, Juan Carlos; qué retoques estéticos le gustaría hacerse o la próxima boda de su hijo. ¡Corre al kiosco y descubre EN EXCLUSIVA todas sus palabras! Todos los detalles de la vida de Alejandra Rubio.

Ayudante de foto: Idoia Vitas. Estilismo: María Álvarez. Maquillaje: Leila Fandiño. Peluquería: Jorge Ramírez. Agradecimientos: Hotel Barceló Imagine. Madrid Alba Conde, Gaudí, Sfera.

Hearst

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io