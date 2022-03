Marta Riesco y Alessandro Lequio, por fin, se han visto las caras en el plató de 'El programa de AR'. La tensión se respiraba en el ambiente y tras varias indirectas entre el colaborador televisivo y la periodista todo ha saltado por los aires. "Enhorabuena porque por fin hacéis vida normal", le ha dicho el Conde. Algo que ella ha agradecido a la vez que le recordaba todas las "cosas" que le había llamado. "Me has llamado amante, has hablado mal de mí en el peor momento de mi vida y no voy a olvidar a la gente que me ha hecho daño. Me da igual lo que se diga de nosotros. Contra todo pronóstico, sobre todo el tuyo, estamos enamoradísimos y todo lo que digas me da igual", ha rebatido Marta.

Captura TV

Antes de que Antonio David Flores llegase a la vida de la periodista, ella y el colaborador televisivo se llevaban de maravilla. E incluso salían juntos de fiesta. "Has pasado de quererme a ponerme a parir", le ha reciminado Marta. A lo que Alessandro Lequio le ha explicado el motivo de su enfado: "Tú me has mentido. Te pregunté por la relación y me contestates con una pregunta. Me dijiste '¿cómo puedes creer una cosa así?'".

Ha sido entonces cuando Marta Riesco se ha defendido: "Tengo conversaciones tuyas que jamás sacaría en un plató. Tú me has traicionado porque teníamos una relación fuera de los platós. Me he sentido apaleada y me has dado donde más me dolía".

Alessandro Lequio ha sentenciado su enfrentamiento con un: "Los dos nos hemos sentido traicionados".

Antes de cerrar el tema, Marta ha confado que lo que más le ha dolido es que "había personas con las que tenía muy buena relación. Me han despreciado y hablado cosas ridículas sobre mí. Unas críticas feroces".

Marta destaca que lo único que le da miedo en estos momentos es a volver "a pasar lo mal que lo pasé cuando estuve de baja, que todas las críticas vuelvan a hacer que me replanteé dejar mi profesión o no querer salir de casa. Miedo a perder apoyo y amistades por reconcoer que estoy enamorada de una persona tan polémica como Antonio David".

