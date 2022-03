Marta Riesco tiene planes de futuro muy interesantes que tienen que ver con ella y con su novio Antonio David Flores. La colaboradora cada vez se abre más, se ha atrevido a enseñarnos su casa, en concreto el rinconcito de amor que comparte con el malagueño. La pareja vive en la zona norte de Madrid en un ático de estilo minimalista y nórdico, con muebles en color blanco y con los elementos decorativos justos para no recargar la casa. La periodista se independizó no hace mucho tiempo y en sus redes presume de cama con un original cabecero con tachuelas y de enorme sofá, por no hablar de la terraza a la que acaba de poner césped y plantas artificiales y con la que disfruta de largas sobremesas con su familia y amigos. La urbanización cuenta con zonas comunes como jardín y piscina.

No conocemos si la casa en donde vive la pareja tiene más de una habitación, sino es así tendrán que apretujarse un poco porque, según han contado en el 'Lemon Tea', Marta Riesco quiere boda y bebé. María Patiño contaban así la bomba: "Marta Riesco tiene un proyecto inminente que no está vinculado a su faceta profesional. Ha tomado una decisión que afecta a la familia de su novio y es que Marta Riesco quiere quedarse embarazada". Su información la apoyaba sin dudarlo Terelu Campos: "Siempre ha dicho que quiere el pack completo".

Telecinco

Lo del bebé es nuevo, pero la periodista ya dijo en alguna que otra ocasión que está deseando pasar por el altar. "¿Es verdad que te quieres casar?", le preguntaba Jorge Javier y la joven era de lo más sincera: "Oye pues sí. ¿Por qué no?… Claro que me quiero casar. Tengo muy claro lo que estoy haciendo".

