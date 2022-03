Marta Riesco se ha abierto por completo y no ha dudado en enseñar el nidito de amor que ahora comparte con su novio Antonio David Flores. En su reaparición en 'Ya son las ocho', la periodista confesó que se quería casar con el malagueño. "Oye pues sí. ¿Por qué no?… Claro que me quiero casar. Tengo muy claro lo que estoy haciendo", respondía en el programa y a sus compañeros de 'Sálvame'.

No es la primera vez que Marta Riesco muestra su casa. La colaboradora de 'El Programa de Ana Rosa' vive en la zona norte de Madrid en un ático de estilo minimalista y nórdico, con muebles en color blanco y con los elementos decorativos justos para no recargar la casa. La periodista se independizó no hace mucho tiempo y en sus redes presume de cama con un original cabecero con tachuelas y de enorme sofá, por no hablar de la terraza a la que acaba de poner césped y plantas artificiales y con la que disfruta de largas sobremesas con su familia y amigos. La urbanización cuenta con zonas comunes como jardín y piscina.

La periodista compagina su trabajo de periodista con su labor de influencer, y es corriente que comparta a través de su Instagram todo lo que trabaja con colaboraciones de marcas. En concreto, la que fue Miss Cuenca ha promocionado una cuenta sobre limpieza que le ha dejado la casa impoluta, y eso ha permitido que muestra la vivienda que comparte con Antonio David.

En las imágenes se puede ver el gusto decorativo que tiene la joven y el malagueño. Se puede apreciar que el color fetiche es el azul. La cama la tiene vestida con una funda nórdica blanca, cojines del mismo color y una manta de pelo azul. El cabecero es también azul, lo que contrasta con el blanco de las paredes. A los lados unas mesillas de noche de color blanco.

