Marta Riesco y Antonio David ya no se ocultan. Después de meses de rumores de todo tipo, la pareja ha dejado de lado el misterio para empezar a dejarse ver y hacer públicas sus primeras fotografías juntos. "Él tenía que solucionar sus cosas y hacer el menos daño posible para dar los siguientes pasos y este ha sido el momento", ha asegurado la periodista en 'El programa de Ana Rosa'. "No hemos podido disfrutar como otras relaciones porque tenía que estar todo bien hasta que llegase ese momento para hacer menos daño y que las cosas se estabilizaran", ha añadido.

Por otro lado, sobre Olga, la periodista era tajante: "La víctima no es Olga Moreno, soy yo. He aguantado mucho, estoy harta". Unas palabras que no han gustado nada a la aún esposa del ex guardia civil que ha dejado claro a su entorno que no está a gusto con la nueva relación de su marido. Según ha asegurado Leticia Requejo quien ha tenido acceso a una persona del entorno de Olga Moreno quien no ha tenido reparos en contarle cómo se encuentra ahora mismo la ganadora de 'Supervivientes'.

Gtres

"Nos transmite que está indignada, molesta y que, literalmente, echó humo cuando vio a Marta en nuestro programa. Además no le gustó nada que Marta insinuara que por qué Antonio David y Olga Moreno no se separa", explicaba Requejo destacando que a la sevillana estaba muy molesta. Un enfado que podría ser generalizado en todo el entorno de la andaluza, tal y como apuntan algunas voces que señalan que Raquel, hermana de Olga, podría haber criticado duramente a la periodista en redes sociales con un perfil falso: "Silvia, otra de las hermanas, desmiente categóricamente que este perfil sea de Raquel y que haya escrito los mensajes", apuntaba Requejo. Además, señala que Raquel "se cerró los perfiles".

