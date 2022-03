Marta Riesco ha decidido romper su silencio para explicar en qué punto se encuentra su relación con Antonio David Flores. La periodista ha confesado en 'El Programa de Ana Rosa' que ambos creen que ya ha pasado tiempo suficiente para poder comenzar a aparecer juntos públicamente y hablar de su amor. "Él tenía que solucionar sus cosas y hacer el menos daño posible para dar los siguientes pasos y este ha sido el momento", dejando claro el motivo por el que hasta habían intentado ser discretos.

Lo cierto es que la periodista ha confesado que, a pesar de que ahora está "muy feliz", ha llegado a pasarlo muy mal por todas las críticas que ha recibido desde que salió a la luz su romance. Precisamente en ese momento, Alessandro Lequio, con quien ha mantenido un tenso enfrentamiento en plató, le ha indicado que él sabe que Olga Moreno le llamó después de que se confirmase que ella estaba con Antonio David Flores.

Marta Riesco no ha dudado en confirmar la noticia, aunque ha asegurado que no piensa desvelar el contenido de esa conversación porque fue una llamada íntima entre las dos. Ahora, confiesa que la relación de Antonio David Flores con su familia está bien, y que no existe ningún tipo de problema entre ellos. En cuanto al divorcio, ha preferido no pronunciarse, y es que ha dejado claro que eso es algo de lo que solo pueden hablar él y Olga Moreno.

Por su parte, la periodista ha reconocido que no pierde la esperanza de tener una buena relación con Rocío Flores en el futuro. "Si la otra persona no quiere hablar.. yo espero que con el tiempo, cuando todos veamos de qué palo va cada uno, me llame. Yo no lo hago porque dijo que no quería", ha asegurado indicando que ella tiene pensado esperar hasta que la hija de Rocío Carrasco se sienta preparada.

Mientras este momento llega, Marta Riesco parece estar viviendo una relación idílica con Antonio David Flores a pesar de que tuvieron un "comienzo turbulento" por todas las polémicas que les rodeaban. "Ahora me he quitado muchos problemas de encima. Estoy en un momento increíble y sigo profundamente enamorada, eso no ha cambiado". Además, ha confesado que a ellos las circunstancias que han tenido que vivir no les han afectado como pareja, aunque les ha impedido hacer muchas cosas. "No hemos podido disfrutar como otras relaciones porque tenía que estar todo bien hasta que llegase ese momento para hacer menos daño y que las cosas se estabilizaran".

Sin embargo, esto no ha impedido que puedan disfrutar de su relación viviendo juntos en Madrid, y es que el ex colaborador siempre se queda en casa de su ex pareja cuando está en la capital española. "Vive conmigo como cualquier pareja. Hacemos vida normal", ha reconocido ella. "He tenido que respetar sus tiempos que eran muy diferentes a los míos".

Además, ha aprovechado para aclarar que no le afecta que él no diga públicamente que está enamorado de ella como ella sí lo ha hecho porque siente que es lo que debe hacer por respeto y para no hacer más daño. "Bastante ha hecho rompiendo su matrimonio de 22 años. Amor tendrá que sentir por mí si ha pasado eso", ha indicado.

Por otro lado, ha reconocido que su familia le apoya en todo esto, y que están felices porque le ven bien. "Este hombre te está haciendo y te ha hecho muy feliz y eso es lo que importa", es la frase que le han dicho miembros de su familia y que a ella se le han quedado grabadas, y es que está totalmente de acuerdo con que está viviendo un gran momento personal. ¿Significa esto que ya están pensando en boda e hijos?

