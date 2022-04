Dani Martín nos tiene acostumbrados ha romper tabúes. El que fuera el vocalista de 'El Canto del Loco' rompió todos límites cuando habló abiertamente de su salud mental al confesar que acudía al psiquiatra. Una terapia de la que se ha convertido en un gran defensor ya que, como ha asegurado en multitud de ocasiones, le "salvó la vida", por lo que invita a todo el mundo a pedir ayuda cuando se sienta sobrepasado.

Ahora, con 45 años recién cumplidos, el cantante ha defendido la belleza de hacerse mayor y cumplir años. "La juventud es un gran momento, pero el presente también", defendía en un post de Instagram apenas unas semanas después de celebrar su aniversario. "Prefiero sacar la verdad que tengo con 45, antes de hacerme el jovencito, que lo soy, pero me siento en otro lugar", explicaba. Una idea sobre la que ha ahondado en un extenso alegato que ha publicado en su perfil tras haber estado unos días desconectado de las redes.

Precisamente, tras este periodo de ausencia en las redes, su alegato ha comenzado defendiendo tomarse unas "vacaciones" y no estar obligado a crear contenido siempre. "Hay que mostrar felicidad, hay que estar perfecto físicamente, hay que sonreír siempre, hay que estar en la onda que se lleve, hay que sonar actual. Hay que enseñar tu día a día, hay que tener una pareja y enseñarle al mundo la felicidad que compartes y, acto seguido, no volver a hablar en toda la cena porque hay que estar con el teléfono. Hay, hay, hay… ay, qué agotador", defendía.

En el texto explicaba que en este tiempo ha estado con unos amigos de viaje por carretera disfrutando de "una experiencia preciosa" puesto que "la segunda cosa que más me gusta en esta vida es conducir una furgoneta". "He cogido 5 kilos comiendo patatas fritas y dándome el permiso de disfrutar en este rato de vacaciones: dos tallas de pantalón he subido" ya que lleva un mes sin poder hacer ejercicio por una rotura fibrilar "y no pasa nada. Tengo un poco de pereza, la verdad".

Además, el cantante se ha abierto en canal confesando sus gustos y sus problemas. "Me encanta Residente. Me apetece mucho hacer festivales este año, que nunca lo he hecho. Me encanta la sobremesa muy larga. Odio hacer fotos, me encanta que me pidan un autógrafo. No me gustan las cosas que están de moda. Me encanta tener 45 años y ver que me salen canas, algunas arrugas, ir a terapia".

"El psiquiatra y mi trabajo me han salvado la vida. Creo que las redes sociales están haciendo daño a muchas personas. No me gusta ser famoso. Me gusta hacer canciones. A veces, me gusta ser famoso. Putin es mala persona", añadía. Un texto en el que también ha aprovechado para confesar que "me encanta mi amiga María Amparo cada día más", mientras que en el terreno profesional asegura que "tengo medio disco nuevo grabado y no tiene pinta de tener duetos, suena más a Daniel y al Canto que nunca, pero creo que no suena actual. Las letras son súper personales. Me apetece salir de gira, pero no me apetece cantar más de dos días seguidos".

Unas confesiones que han obtenido el apoyo de cerca de 70.000 personas en tan solo unas horas. Entre ellos, el aplauso de Carlos Rivera, Miguel Diosdado, Alex Wall, Paula Echeverría, Martita de Graná o Adriana Torrebejano, entre otros rostros conocidos. "Qué importante es tomarse un descanso", aseguraba la cómica andaluza.

