En las últimas semanas, Emma García ha desarrollado una cercanía con Ana María Aldón. A base de las últimas entrevistas en directo en el programa 'Viva la vida', ambas se han acercado debido a las confesiones que la diseñadora a la presentadora a lo largo de las semanas. Sin embargo, la presentadora ha confesado en el programa de hoy que los últimos gestos de Ana María le han sorprendido mucho, incluso, hasta el punto de decepcionarla. "He de decir que no me esperaba esta entrevista", aseguraba Emma García al inicio de su programa junto a Diego Arrabal.

El fotógrafo compartía impresiones con su compañera confesando que él sí que se esperaba algo así aunque no una portada de estas características: "Llevaba un mes preparándolo", aseguraba, añadiendo que Avilés sabía que estaba negociando una entrevista. No obstante, ambos confesaron que se sintieron mal debido a que esta portada aparece justo unos días después de haberse derrumbado en directo en el programa, una situación que hizo que ambos se sintieran mal.

Telecinco

Así, Emma García ha recordado que, por culpa de un comentario de Arrabal, se fue llorando del plató lo que hizo que hablara con el director del programa para salirse de escena unos minutos. Así, se ha sorprendido mucho con la entrevista: "si te cuesta hablar de un tema en un plató, te cuesta en una revista".

En este sentido, Arrabal aseguraba haberse sentido utilizado pues fue un comentario suyo el que hizo que Ana María se rompiera. Motivo por la que la pidió disculpas ese mismo día. "Me extraña que aquí esté hablando con mucho respeto y pudor y luego de en la entrevista esos titulares tan contundentes", aseguraba tajante Emma, con lo que todos sus compañeros han estado totalmente de acuerdo. "Me la creía pero ahora no me la voy a creer. Ana María para mi será un personaje", confesaba Pilar Vidal. "Me he llegado a plantear si no he hecho bien mi trabajo porque he priorizado mis sentimientos", añadía Isabel Rábago.

Telecinco

Tras esto, Ana María ha llegado al plató y Emma la ha recibido con una actitud más distante de lo normal. "Tengo que ser sincera, esperaba una bienvenida más cálida hacia mi persona", le ha dicho Emma García después de la publicidad, quien añadía que "disimular no se me da bien". "Te he notado fría", le ha dicho la presentadora a la diseñadora quien, sorprendida, ha desmentido que tenga nada en contra de García: "puede que te lo haya parecido pero, en absoluto", respondía tajante, confirmando que no tiene ningún motivo para ser distante con ella.

