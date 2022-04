La situación del matrimonio de Ana María Aldón y José Ortega Cano sigue copando portadas. Después de lo que había parecido que era una tregua en la relación con un acercamiento de la pareja, la llamada en directo de Conchi Ortega hacía que todo saltara por los aires. Las cuñadas protagonizaban un tenso enfrentamiento que la diseñadora resolvía intentando calmar las aguas con la hermana de su marido, algo que parecía que no podía ser. "Necesitáis una conversación", zanjaba Emma García.

Ahora, Ana María ha roto definitivamente el silencio concediendo una entrevista en la que ha puesto sobre la mesa todos los problemas que tiene con la familia de su marido. Una conversación sincera que parece haber puesto patas arriba su vida. "Ha sido una sorpresa para todos", ha asegurado Beatriz Cortázar quien ha podido hablar con José Ortega Cano sobre la exclusiva: "parece que no quiere ni leerla", aseguraba en 'El programa de Ana Rosa'.

Gtres

En este sentido, Cortázar aseguraba que Ortega Cano estaba "muy triste por las declaraciones" que podrían haber afectado a su convivencia "ha puesto en un sitio difícil a Ortega". Ahora se han disparado los rumores muy fuertes de que la pareja está haciendo vidas separadas. No obstante, la periodista insiste en que están "viviendo en el mismo domicilio con su hijo, y, hasta donde yo sé, siguen en la misma cama".

No obstante, ya es conocido que la diseñadora hace vida en la planta baja de la casa, en su estudio de diseño, donde pasa la mayor parte del tiempo. Una situación que hace que, en la práctica, pasen la mayoría del día por separado.

