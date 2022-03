Tras la exclusiva de DIEZ MINUTOS en la que se señala a Conchi como la 'mano negra' en la familia de Ortega Cano, la propia cuñada de la diseñadora ha entrado por teléfono al programa 'Viva la vida' en la que se comentaba la noticia. "No me parece bien que mi nombre esté siempre en boca de todos", comenzaba diciendo, pidiendo disculpas a la diseñadora por haberla insultado mientras estaba en 'Supervivientes'. Unas disculpas tras las que se pedía que no se la volviera a nombrar "porque no quiero llorar más, que estoy muy delicada".

"Estás metiendo cosas para que ese señor Avilés tiene que hablar de mi", señalaba, llegando incluso a amenazarle según avanzaba la conversación. "No soy yo, es tu amigo Sergi", respondía calmada y contundente Ana María Aldón, una afirmación que negaba tajante Conchi. "La única amistad que tengo con él es que su madre viene a nuestra peluquería cuando viene a Madrid", aseguraba la hermana de José Ortega Cano. "Vamos a dejarlo porque yo no sé por el motivo que sea pero no te he caído bien ni yo ni mi familia", decía en ese momento la sorprendiendo a Ana María que no podía evitar mostrar una cara desencajada.

Mientras Ana María intentaba escuchar con claridad qué había dicho su cuñada, Emma García hacía por tranquilizar a quien hablaba al otro lado del teléfono: "igual es el momento porque tú tienes ganas de hablar y Ana María está aquí". "A lo mejor es el momento de que me digan a mi qué es lo que he hecho yo para merecerme tanta basura", respondía la mujer de José Ortega. "Yo no he hablado nunca mal de Ana María", aseguraba tajante Conchi, una afirmación que desconcertaba a la diseñadora: "entonces hablaré con Sergi, a ver qué me dice".

En este sentido, Conchi acusaba a Ana María de tener también una mala relación con su cuñado Paco y su mujer, algo que la diseñadora negaba por completo y que la dejaba muy dolida: "Nunca he tenido ningún problema con ellas. ¿Es esto una broma?", aseguraba sorprendida. "Vamos a dejarlo", dejaba caer su cuñada que matizaba: "No he dicho que tuvieras problemas pero no tienes una amistad como hay que tenerla".

Y es que la relación entre Conchi y Ana María se ha enfriado desde que hace dos años dejaron de verse. Ambas cuñadas habían estado sin verse aunque los motivos discrepan. Si bien Ana María argumenta que es debido a la pandemia, Conchi asegura que iba más atrás y era porque no ha sido invitada a los eventos familiares. "¿Te he invitado alguna vez? Ya está tu hermano para que te lo diga", se justificaba Ana María. Seguidamente era la propia diseñadora la que le preguntaba directamente a Conchi si ella había prohibido en algún momento a José ver a sus hermanos o hablar con ellos: "Yo nunca he dicho eso. En el supuesto de que te sentara mal, cada uno hace lo que quiere, faltaría más".

Tras la llamada, Ana María no pudo más y se rompió asegurando que el problema es que "estoy estorbando" porque "solo vivo mi vida, no me meto en la vida de nadie". Unas palabras que causaban un gran revuelo. "A mi nadie me puede decir cómo tengo que hacer mi vida", aclaraba la diseñadora, "quieren gobernar mi vida y no, no, y no".

