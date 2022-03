Emma García critica a Gloria Camila y Rocío Flores. El pasado fin de semana, Ana María Aldón volvía a su puesto de trabajo en 'Viva la vida' donde zanjó los rumores de separación de su marido, Ortega Cano y escuchó las palabras de Kiko Jiménez quien aseguró que la hija del torero y su sobrina faltaban al respeto de la diseñadora. Hace unos días, la hija de Antonio David Flores había explicado el mote que le pusieron a Ana María en 'Supervivientes' y según el ex de Gloria Camila tanto ésta como Rocío se referían a ella de forma despectiva.

Mientras Ana María, cuyos planes de futuro pasan por centrarse en su taller de moda, veía, en 'Viva la vida', el vídeo con las palabras de Kiko Jiménez, un micrófono abierto le jugó una mala pasada Emma García porque se escuchó el comentario que la presentadora hacía tras oír los supuestos descalificativos con los que tía y sobrina se dirigían a la mujer de Ortega Cano. "Niñatas" fue la palabra con la que Emma García se refirió a Gloria Camila y Rocío Flores.

Emma García representando a España y reventando Trinkilandia

"NIÑATAS" JAJAJAJAJAAAA#VivaLaVida491 #APOYOROCIO19M pic.twitter.com/IqUxoncORr — TU ANSIEDAD (@soytuansiedad) March 19, 2022

Cuando ambas volvieron a aparecer en imagen, Emma García, que acaba de perder a su padre, mostró todo su apoyo a su compañera en 'Viva la vida'. "Son situaciones que, sinceramente, espero que no las hayas vivido. Lo que ha contado Kiko Jiménez es que se han reído de ti, te menospreciaba… me duele hasta decirlo" decía la presentadora. Ana María habló de cómo era su relación con Rocío Flores y cómo se llevaron en 'Supervivientes'. "La primera parte del concurso fue… tela. Ahí ella tenía una perspectiva y yo tenía otra, pero medicada. Yo fui medicada a la isla, iba con un tratamiento antidepresivo. El programa me ayudó a dejarlo".

Sobre Gloria Camila, Ana María reconoció que ella iba a ser su modelo para su trabajo de fin de carrera y que, dos días antes, le dijo que no podía ir al desfile porque tenía trabajo y que eso le provocó muchos inconvenientes porque, la nueva modelo, no tenía las mismas que ella y tuvo que modificar todo su trabajo. "Yo le pedí un favor, si ella no podía hacerlo pues ya está. Yo cuando pido un favor no obligo a la gente que me lo haga, si quiere que me lo hagan y sino no", aseguró reconociendo que le sentó mal.

