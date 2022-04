Rocío Carrasco y Fidel Albiac han reaparecido por sorpresa este fin de semana para disfrutar del ocio de la capital madrileña. La pareja ha acudido por sorpresa a uno de los conciertos que se celebraban este domingo en el Teatro Real de Madrid, la despedida de los escenarios del compositor Manuel Alejandro. Un concierto donde se han dado cita numerosos famosos que han tenido y que no ha querido perderse la hija de Rocío Jurado y es que la cantante tuvo una grandísima relación con el compositor. A él se le deben letras como la de 'Señora' o 'Como yo te amo'.

Rocío hacía así su primera aparición pública después del homenaje a su madre en el WiZink Center. Acudía al evento acompañada por su marido y un amigo de la familia, el cantante Miguel Poveda, con la cabeza agachada, con una mascarilla rosa a juego con la camisa fucsia que se intuía bajo el abrigo desabrochado en negro con plumas. Un look informal que terminaba con un vaquero, cinturón y zapatos en negro.

Gtres

En la puerta, tanto Rocío como Fidel saludaron a la prensa aunque evitaron contestar las preguntas que se les formularon. "Es un maestro", se limitó a asegurar Rocío sobre el compositor al que acudía a ver como público. Y es que el cariño que le tiene la ha hecho salir de nuevo a un evento público después de casi un mes alejada de las citas públicas y los focos, llegando solamente a los platós y evitando a los reporteros.

