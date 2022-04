Ainhoa Cantalapiedra se convierte en la tercera concursante confirmada para 'Supervientes 2022'. La joven saltó a la fama en el año 2002, cuando se coronó como vencedora de ‘Operación Triunfo 2’. La artista se suma a la lista de concursantes confirmados entre los que figuran Nacho Palau -como informó en EXCLUSIVA DIEZ MINUTOS- y Kiko Matamoros. El colaborador de televisión, que se encontraba en el plató de 'Viva la vida' cuando han informado la participación de la cantante, se ha mostrado encantado con su nueva compañera. Por su parte, Emma García ha mostrado todo su apoyo a la cantante vasca y ha afirmado que cuenta desde ya con su apoyo.

“Chubasquero, calcetines, taparrabos…”. Así empezaba la lista de las cosas que Ainhoa Cantalapiedra estaba haciendo cuando se enteró de que iba a ‘Supervivientes’: “Me pilláis haciendo una lista un poco especial, para ir a un lugar de aventura total lejos de aquí. Entre sol, entre bichillos, un poco de hambre… Una lista que pertenece a ‘Supervivientes 2002’. Pronto nos veremos”, explicó en el vídeo de presentación.

¿Quién es Ainhoa?

Ainhoa Cantalapiedra nació en 1980 en el País Vasco. Desde su más tierna infancia siempre mostró su pasión por la música. Pronto comenzó desde muy pequeña a estudiar piano y guitarra. Aunque estaba destinada para ser cantante, se interesó al salir del colegio en la carrera de INEF para ser profesora de educación física. Sin embargo, se presentó a la segunda edición de 'Operación Triunfo' y arrasó. El público la eligió a ella como vencedora de su edición.



Gtres

Salió de ‘OT’ con un contrato discográfico y en 2003 sacó su primer álbum, ‘Esencia natural’, que vendió más de 50.000 copias. Aunque quizás en España no es tan conocida, en Latinoamerica ha triunfado poniendo voz las cabeceras de varias telenovelas. Su último trabajó en nuestro país ha sido poner vos a la cabcera de ‘Sobreviviré after show’, el late night que presentaba Nagore Robles.

